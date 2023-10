Krimovke po drami v zadnjih sekundah prvič v sezoni izgubile

Krimovke so v zadnjih sekundah gostovanja na Danskem izgubile za gol in vknjižile prvi poraz v letošnji sezoni lige prvakinj.

Rokometašice Krima Mercatorja so v četrtem krogu skupinskega dela lige prvakinj gostovale pri ekipi Herning-Ikast. Obe ekipi sta bili do tega kroga stoodstotni. Slovenske prvakinje so ob polčasu vodile za štiri gole, v končnici pa lovile gostiteljice, jih tudi ujele, nato pa v zadnjih sekundah prejel gol in izgubile z 32:33. Ostale tri tekme skupine B so bile odigrane že v soboto, tretjo zmago je dosegla ekipa Esbjerga, ki je z 38:37 premagala Vipers Kristiansand.

Krimovke so doživele prvi poraz v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini. Po zmagah nad poljskim Lubinom in danskim Esbjergom so prejšnji konec tedna v Stožicah z odlično predstavo v obrambi premagale še tradicionalne tekmice iz madžarske prestolnice Ferencvaros, danes pa v izdihljajih tekme za gol izgubile pri danskem Herning-Ikast.

Velik del prvega polčasa je bil precej izenačen, ekipi sta se izmenjevali v tesnem vodstvu. V zadnjih minutah pa so Krimovke stopile na plin, svoje je dodala še zelo razpoložena brazilska vratarka Barbara Arenhart (13 obramb v prvem polčasu), z delnim izidom 5:1 je ljubljanska ekipa ob koncu polčasa povedla z 18:14 in na odmor odšla s štirimi goli prednosti. Tjaša Stanko je v prvih 30 minutah prispevala pet golov.

Ljubljančanke so vodstvo držale vse do 27:26 in deset minut pred koncem, ko so jih gostiteljice ujele in povedle za dva (31:29). Sledilo je izenačeno nadaljevanje, v zadnjih sekundah so Danke uspele zadeti in povesti s 33:32, Krimovkam pa je zmanjkalo časa, da bi iztržile točko. Stanko je tekmo končala z devetimi goli, enega manj je dosegla Rusinja Darja Dmitrijeva.

Po štirih krogih je v vodstvu Ikast z osmimi točkami, Krim Mercator in Esbjerg sta zbrala po šest, francoski Metz in Vipers Kristiansand po štiri, romunski Rapid Bukarešta tri, Ferencvaros dve, Lubin pa je brez točk.

Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostila norveški Vipers Kristiansand.