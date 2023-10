Krimovke v Tivoliju s trikratnimi zmagovalkami lige prvakinj

Ljubljanska zasedba je do reprezentančne prekinitve v skupinskem delu lige prvakinj prikazala sijajne predstave. Na uvodnih treh tekmah je premagala poljski Lubin, danski Esbjerg in madžarski Ferencvaros ter v gosteh tesno izgubila proti vodilnemu in neporaženemu danskemu Ikastu. Po štirih krogih je na visokem drugem mestu, njihove sobotne tekmice pa imajo razmerje v zmagah in porazih 2-2, potem ko so premagale Ferencvaros in Lubin ter izgubile proti Ikastu in Esbjergu.

Zavedajo se zahtevnosti bližnjega dvoboja

Slovenske prvakinje se zavedajo zahtevnosti bližnjega dvoboja. Norveška ekipa je v zadnjih treh sezonah pokorila evropske tekmice na zaključnih turnirjih v Budimpešti. V svojih vrstah ima dve izraziti zvezdnici, "neuničljivo" 43-letno vratarko Katrine Lunde in izjemno kreativno Rusinjo Ano Vjahirevo na desnem zunanjem, a tudi številne vrhunske igralke, kot so Švedinja Jamina Roberts, Čehinja Jana Knedlikova, nekdanja igralka Krima iz Francije Oceane Sercien-Ugolin, Norvežanka Sunniva Naes Andersen in mnoge druge.

Adžić: Moje varovanke so v tem obdobju pokazale svojo resnost

"Norveška ekipa je bila v zadnjih treh sezonah dominantna na mednarodni sceni zaradi svoje stabilnosti. V skupinskem delu tekmovanja in na tekmah na izločanje je od drugih ekip odstopala po svoji mirnosti in preudarnosti, hkrati pa je vselej zadržala svojo nepredvidljivost. Upam, da smo v tej sezoni našli način, da jo premagamo," je na današnji novinarski konferenci uvodoma dejal črnogorski strokovnjak na klopi Krima Dragan Adžić.

"Obdobje po Ikastu je bilo za nas zelo zahtevno. Najprej smo morali odigrati štiri tekme na domači sceni, potem pa se posvetili reprezentančnim aktivnostim. Moje varovanke so v tem obdobju pokazale svojo resnost, vse igralke so v celoti izpolnile svoje naloge in so pripravljene na pomembno tekmo," je o tritedenskem premoru v ligi prvakinj dejal Adžić.

"Po reprezentančnem premoru bo naša glavna naloga, da vrnemo pripravljenost, ki smo jo imeli na uvodnih štirih tekmah. Upam, da se bo na naših treningih do tekme vrnila fluidnost in sinergija znotraj ekipe in proti eni najmočnejših evropskih ekip pokažemo mirno in preudarno predstavo. Z zmago bomo naredili velik korak k uresničitvi našega prvega cilja," je še dodal 53-letni Črnogorec.

Zavedajo se, kje grozijo nevarnosti

Krim je izgubil zadnjih devet tekem proti Vipersu, a kapetanka Barbara Lazović, ki je zaradi težav s kolenom izpustila zadnjo reprezentančno akcijo, je prepričana v novo vrhunsko predstavo svojih soigralk na "tekmi tedna", kot jo je poimenovala Evropska rokometna zveza (EHF).

"Norvežanke dobro poznamo. Že v minuli sezoni smo dokazale, da se lahko enakovredno kosamo, a smo imele prešibko klop. V tej sezoni je naša ekipa veliko bolje selekcionirana. Zavedamo se moči Vipersa, največja nevarnost nam zagotovo grozi od Vjahireve, ki je pravi 'motor' ekipe, ter vratarke Lunde," je pred sobotnim dvobojem dejala Lazović.

Ljubljanska ekipa upa, da se bo na tekmi v Tivoliju zbralo rekordno število gledalcev. Na njeni prvi tekmi v Stožicah proti Esbjergu je bilo 2000, na drugi proti Ferencvarosu pa 3500 gledalcev.

