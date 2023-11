Kamničanke so pretekli teden sezono lige prvakinj odprle na zahtevnem gostovanju v Istanbulu, kje proti aktualnim turškim prvakinjam in tretji ekipi lanske sezone lige prvakinj Fenerbahčeju niso imele pravih možnosti za presenečenje. Bodo pa tega iskale zvečer proti poljski Grot Budowlani Lodž. Ta je pretekli teden doma z 0:3 izgubil proti Potsdamu.

Srečanja ne bodo igrale v domači dvorani, pač pa v Tivoliju, kjer so prvič trenirale v ponedeljek popoldne, trening jih čaka še danes.

"V nobenem primeru pa ni več tistega, 'Bo, kar bo,' ampak bomo šli v tekmo z namenom, da jo dobimo." Foto: www.alesfevzer.com

"Ko smo po vrnitvi iz Istanbula spet začeli trenirati, sem dejal, da zdaj prihajajo tekme, na katerih moramo verjeti, da lahko kakšnega od nasprotnikov presenetimo in ga tudi premagamo. Ves čas moramo imeti v glavah, da če se bo pojavila priložnost za zmago, to tudi naredimo. Naše misli bodo usmerjene v to, drugo pa je, koliko bomo lahko kakovostno odigrali, da bi bili v tem položaju. V nobenem primeru pa ni več tistega, 'Bo, kar bo,' ampak bomo šli v tekmo z namenom, da jo dobimo. Zmaga pa se ne tako, da boš razmišljal, kako bi zmagal, ampak da na igrišču pokažeš svoje najboljše elemente v igri. Upam, da bomo glede tega na najvišji mogoči ravni. Lodž ima na vseh igralnih mestih po dveh dobri igralki in katerakoli pride v igro, je nevarna. Toda ne glede na to moramo biti osredotočeni na svojo igro in to je tisto, kar me bo najbolj zanimalo," je pred srečanjem v klubski mikrofon dejal trener Kamničank Bruno Najdič.

Na drugi tekmi skupine C se bosta pomerila Potsdam in Fenerbahče.