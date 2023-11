Mariborčanke z zmago na derbiju kroga na drugo mesto

Mariborčanke so doma s 3:1 premagale Novogoričanke in napredovale na tretje mesto.

Mariborčanke so doma s 3:1 premagale Novogoričanke in napredovale na tretje mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Nedeljski derbi 8. kroga državnega prvenstva za odbojkarice med Nova KBM in Gen-I Volley je s 3:1 (20, 20, -23, 16) pripadel Mariborčankam, ki so se Novogoričankam oddolžile za poraz na prvi medsebojni tekmi sezone in jih prehitele na drugem mestu. Odbojkarice Calcit Volleyja tudi po osmi tekmi ne poznajo poraza, v soboto so bile s 3:0 (15, 11, 15) boljše od Grosupeljčank. Ankarančanke so doma s 3:0 (23, 23, 19) ugnale Formis, Šempetranke pa s 3:1 (16, -18, 20, 15) Koprčanke.

Odbojkarice Nove KBM Branika so dobile zadnje in najbolj zanimivo srečanje 8. kroga državnega prvenstva. V derbiju so s 3:1 (20, 20, -23) ugnale Gen-I Volley in ga prehitele na drugem mestu prvenstvene razpredelnice, hkrati pa mu oddolžile za poraz v polfinalu lanskega prvenstva in v 1. krogu letošnjega.

Novogoričanke so v prvem prvenstvenem krogu po ogorčenem dvoboju premagale Mariborčanke, a te so zdaj v precej boljšem stanju, kot so bile v uvodu sezone. Zato so bile glede na zadnje predstave vsaj na papirju favoritinje, kar so dokazale tudi na igrišču. Z izjemo tretjega niza, v katerem so na koncu zapravile prednost, so bile v odločilnih trenutkih bolj zbrane, tako da so se veselile zmage, ki jim je prinesla drugo mesto in tri točke prednosti pred tokratnimi tekmeci, ki imajo za nameček še tekmo več.

Dvoboj so sicer bolje začele gostje, ki so zanesljivo vodile vse do izida 11:16. A domače so po zaslugi servisov in dobre obrambe s petimi zaporednimi točkami na servis Ize Mlakar prišle do izenačenja, po zaostanku 17:18 pa so naredile še eno serijo šestih točk in zanesljivo dobile niz. V drugem nizu so bile v prednosti praktično ves čas, a pri izidu 22:20 je bilo še vse odprto. Novogoričanke pa so spet slabo odigrale končnico, tako da so zaostale z 0:2. Tudi v tretjem nizu so bile gostiteljice v prednosti s 23:21, toda prednost zaradi slabega sprejema zapravile in dobrih servisov Ane Žigon, niz je končala z dvema asoma. V četrtem nizu pa so bile spet prepričljivo boljše, v njem niso imele nikakršnih težav, tekmice so pustile na 16.

Iza Mlakar je bila z 21 točkami najučinkovitejša igralka tekme, dobro pomoč je imela tudi v sestrah Klare in Nike Milošič. Prva je dosegla kar šest blokov, druga pa dva asa in tri bloke. Štajerke so dosegel 10 asov in 12 blokov, Novogoričanke štiri ase in devet blokov.

Kamničanke do osme zmage

Odbojkarice Calcita Volleyja so v 8. krogu državnega prvenstva še osmič zmagale. Po napovedih proti zadnjeuvrščenemu ATK Grosupljemu niso imele nikakršnih težav, niti en niz ni ponudil izenačenega boja. Videti je bilo, da so se gostje predale že pred začetkom tekme, saj igralkam Calcita za zanesljivo zmago ni bilo potrebno pokazati vsega znanja.

Kamničanke so v tej sezoni še neporažene. Foto: www.alesfevzer.com

S 3:0 je do zmage prišel tudi Ankaran, ampak v Kopru, kjer igra domače tekme, ni imel tako lahkega dela kot Kamničanke. Nizi so bili izenačeni, tako da bi se tekma lahko obrnila tudi v drugo smer. Štajerke so v prvem nizu po asu Mance Karo vodile z 22:21, toda do konca osvojile le še točko, niz je z blokom končala Sharonda Amanda Pickering.

Podobno je bilo tudi v drugem, v katerem so gostje vodile le na začetku, a po zaostanku v sredini niza v končnici izenačile na 23:23. A nato so spet odločile izkušnje, najprej je točko dosegla Sara Valenčič, niz pa je spet končala Amanda Pickering. Še najmanj dvoma o zmagovalcu je ponudil tretji niz, večji del njega so domače držale varno prednost.

V Savinjski dolini večjega dvoma, kdo bo dobil tekmo med Sip Šempetrom in Luko Koper, ni bilo. Gostjo so sicer po gladko izgubljenem prvem nizu izenačile, toda nato niso bile več kos Šempetrankam, pri katerih sta bili v napadalnih akcijah polno zaposleni Anastazija Žnidar in Darja Eržen, dosegli sta 22 oziroma 21 točk.

