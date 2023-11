Slovenska predstavnika brezhibna v srednjeevropski ligi

Začela se je srednjeevropska liga, v kateri nastopa deset klubov, tudi dva slovenska, a med njima ni zadnjega zmagovalca ACH Volley. Kamničani in Mariborčani so že pri dveh zmagah. Odbojkarji Calcita so tekmovanje odprli v torek, ko so bili s 3:0 boljši od Amstettna, v četrtek so s 3:0 odpravili še Ribolo Kaštelo. Odbojkarji mariborskega Merkurja so v sredo za začetek s 3:1 zmagali v Dobu, danes pa z enakim izidom slavili še v Zagrebu.

Varovanci Mladena Kašića so v torek srednjeevropsko ligo začeli s prepričljivo zmago proti Amstettnu, ki je v sredo v drugi tekmi kamniškega turnirja prav tako brez izgubljenega niza premagal Ribolo iz Kaštele. Hrvaški odbojkarji so bili v prvem in drugem nizu blizu uspeha, vendar so jih pokopale lastne napake, zato je bilo težko pričakovati, da bi v letošnji sezoni za zdaj najboljši slovenski ekipi lahko nudili resnejši odpor. Seveda pa je bilo to v veliki meri odvisno tudi od domačih odbojkarjev, ki so po gladko dobljenem uvodnem nizu v drugem igrali manj zavzeto, vendar so po dveh rešenih zaključnih žogah vseeno tudi ta niz dobili. Tako kot tudi tretjega.

Domači odbojkarji so tekmo z Ribolo začeli v tem trenutku najmočnejši zasedbi, ki je do vodstva z 11:5 delovala skorajda brez napake. Toda na servis Nikole Jureta so Kaštelani prišli le na točko zaostanka (10:11), ko je bil v napadu uspešen Duje Cvijović. Lazaro Brunet je z uspešnim napadom zaustavil njihov nalet, na servis Črtomirja Bošnjaka in nekaj zaporednih točkah, zadnjo je z blokom dosegel Uroš Pavlović, so Kamničani spet pršili do visoke prednosti (16:10), ki je niso več zapravili. Še več, hrvaški odbojkarji so do konca niza dosegli le še dve točki.

V drugem nizu so prvi do dveh točk prednosti prišli gostje (7:5), spet pa je bil njihov trener Almir Aganović tisti, ki je prvi vzel polminutni odmor, saj so Kamničani po izenačenju na sedmi točki, povedli z 11:8. Do nove najvišje prednosti so prišli po novi napaki gostov (15:11), ki jim še ni zagotavljala mirnega nadaljevanja, saj so hrvaški odbojkarji hitro prepolovili zaostanek. V še težjem položaju so bili Kamničani po bloku Anteja Kulušića, ko so izenačili na 18:18, že v naslednjem napadu pa je isti igralec dosegel novo točko za Ribolo. Pred začetkom končnice niza se je za polminutni odmor odločil Kašić, toda po vrnitvi na igrišče so gostje z blokom pobegnili za dve točki (21:19). Uroš Nikolić je z blokom izid izenačil že na 21. točki, toda po asu Kulušića je Kaštela še enkrat pobegnila za dve točki (23:21). Hrvaški odbojkarji so prišli tudi do dveh zaključnih žog. Obe so Kamničani ubranili, z asom Luke Lazarja in blokom Nikolića pa so izkoristili svojo prvo zaključno žogo za vodstvo z 2:0 v nizih.

Foto: Calcit Volley

Tudi v začetku tretjega niza domača ekipa ni ponovila igre iz prvega, saj so bili Kaštelani tisti, ki so prvi prišli do dveh točk prednosti (6:4) in nato še z 9:7. Obakrat so Kamničani izid hitro izenačili, na 6:6 Brunet, na 9:9 Pavlović, po asu Bernarda Bakonjija pa so povedli z 10:9. Z novim blokom Nikolića so domači odbojkarji prvič v tretjem nizu povedli z dvema točkama

prednosti (15:13), po polminutnem odmoru gostov pa je Brunet izvajal še štiri začetne udarce, vse do vodstva z 19:13, in šele po njegovem petem, so gostje le prišli do točke. Tekma, v kateri so Kamničani spet dosegli veliko število blokov (10), je bila tako odločena. Zadnjo točko na tekmi je z asom dosegel Bošnjak.

"V obeh tekmah srednjeevropske lige smo očitno menili, da smo tako dobri, po vseh teh zmagah v domačem prvenstvu, ko smo igrali resno in angažirano, da bo zmaga prišla sama od sebe. Težko je motivirati igralce, zdaj smo žal v iskanju korektorja, kar ni ravno preprosto, je pa dejstvo, da energija ni prava. Takoj po tekmi sem igralcem dejal, da se nam bo to lahko maščevalo že v soboto, ko nas čaka tekma v Kranju, kajti če bomo šli v tekmo s takšnim pristopom, ne bo dobro in kaj lahko se nam zgodi, da ne samo, da bomo začeli izgubljati nize, pač pa tudi tekme. Prepričan sem, da nihče tega ne dela namerno, vendar pa energija niti približno ni takšna, kot je bila še na tekmi z ACH Volleyjem," je po četrtkovi zmagi povedal Kaštela.

Liga MEVZA, 1. turnir Torek, 14. november

Elore-Foxconn : Rieker Komarno 3:1 (17, –23, 23, 23)

Mursa Osijek : Spartak Myjava 1:3 (22, –21, –22, -20)

Mladost Zagreb : Zadruga Aich/Dob 2:3 (–20, 21, 19, –21, –15)

Calcit Volley : Amstetten 3:0 (20, 17, 22) Sreda, 15. november

Elore-Foxconn : Spartak Myjava 3:1 (20, 23, –15, 18)

Zadruga Aich/Dob : Merkur Maribor 1:3 (–17, –19, 22, –19)

Mursa Osijek : Rieker Komarno 0:3 (-24, -19, -15)

Amstetten : Ribola Kaštela 3:0 (25, 27, 20) Četrtek, 16. november

Elore-Foxconn : Mursa Osijek 3:1 (23, 17, -21, 22)

Mladost Zagreb : Merkur Maribor 1:3 (19, -20, -24, -18)

Calcit Volley : Ribola Kaštela 3:0 (12, 24, 18)