Ne boji se velikega izziva: Z našo kemijo je mogoče vse #foto

Kratkih priprav pred začetkom olimpijskega turnirja v Berlinu je tako rekoč konec. Slovenski odbojkarji so v četrtek pred napolnjeno dvorano Tabor, zbralo se je nekaj manj kot tri tisoč gledalcev, še drugič premagali Nizozemsko in se z lepo popotnico v mislih že preselili v Nemčijo, kjer bodo od nedelje naprej lovili olimpijske sanje.

Srebrni odbojkarji so se po velikem uspehu na domačem EuroVolleyju, kjer so po letu 2015 spet postali evropski podprvaki, zbrali 27. decembra in do včeraj imeli nekaj treningov ter odigrali tri prijateljske tekme z Nizozemsko. Prvo tekmo v Stožicah so izgubili, na naslednjih dveh pa ugnali trdožive tulipane. Prav četrtkovo srečanje v dvorani Tabor, ki je bilo edino odprto za javnost, je bilo res tisto pravo, tekmovalno, in četa Alberta Giulianija je pokazala, da so s fanti v nekaj dneh naredili velik napredek.

Tudi brez kapetana Tineta Urnauta, ki naj bi imel trebušno virozo, so s 3:1 ugnali močno Nizozemsko in se po uspešni generalki že ozrli proti Berlinu, kjer bo od nedelje naprej osem reprezentanc lovilo edino še preostalo evropsko vozovnico za Tokio 2020.

Kdo je že uvrščen na olimpijske igre v Tokiu: Japonska, Brazilija, ZDA, Italija, Poljska, Rusija, Argentina

"V Berlinu bodo pokazali vse, kar znajo"

"Videlo se je, da časa ni bilo veliko, da smo se zbrali po treh mesecih, a po treh tekmah z Nizozemci se vidi, da smo vsak dan boljši, da smo spet vse bolj povezani in počasi prihajamo do tiste igre, ki nas je krasila pred meseci. Čeprav še nismo maksimalni, se ne bojim, da ne bi v Berlinu pokazali tistega, kar znamo," v svojem slogu optimistično pove Jan Kozamernik, ki je bil eden prvih v slovenskem taboru tudi pred evropskim prvenstvom, ki je še v času priprav govoril o odličju. Na koncu so se, kot vemo, njegove besede spremenile v srebro.

Slovenski stroj še ni povsem uigran

Če so na ponedeljkovi tekmi še igrali v krču, so že dan kasneje fantje pokazali, da niso pozabili igrati. Vse prej kot slabo predstavo pa so pokazali tudi v četrtek v dvorani Tabor, kjer so razen mrka v drugem nizu pokazali dobro predstavo in na koncu zasluženo zmagali. "Uigranost je največji problem, ta še ni prava, a to je normalno, saj smo zdaj tri mesece igrali v različnih sistemih, vsak je izpolnjeval različne taktične zamisli trenerjev v klubu. Vem, da bomo iz tekme v tekmo boljši in da bomo pravi, ko se začnejo tiste odločilne bitke," pove član Milana.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Na videz lahka skupina, a treba bo pljuniti v roke že od samega začetka

Slovenija bo kvalifikacijski turnir začela v skupini A, kjer se bo za polfinale udarili z Gianijevo Nemčijo, Belgijo in Češko. "V skupini mislim, da z Belgijo, Nemčijo in Češko ne bi smeli imeti problemov. Vsekakor bo zelo pomembno, kako bomo opravili prve dvoboje. Če dobimo zalet, si bomo olajšali pot do konca in smo lahko nevarni vsem. Menim, da bosta odločali dnevna forma in glava. Nobena izmed ekip ne bo prišla stoodstotno pripravljena, saj časa za kakovostne priprave ni bilo," se je proti Berlinu ozrl slovenski bloker.

Slovenci po srebrnem odličju lovijo nov podvig. Foto: Grega Valančič / Sportida

Prvi nasprotnik Belgijci

Prva tekma Slovenije bo že v nedeljo proti Belgiji. "Ne razmišljamo še o prvem tekmecu, ampak le o nas samih. Maksimalno moramo še izkoristiti teh nekaj treningov, da še izpopolnimo vse taktične zamisli našega selektorja, potem pa se bomo začeli ukvarjati z našimi prvimi tekmeci," pojasni.

"Niti približno še nismo pokazali tistega kar znamo. Tudi motivacija na teh tekmah ni bila tam, kjer bo v Berlinu. Želimo pokazati naš ekipni duh, našo kemijo, ki je nima nihče drug. Ravno na krilih nje smo prišli do srebrnega odličja, verjamem, da lahko na enak način pridemo tudi do Tokia," še pove Kozamernik.

Dodatne olimpijske kvalifikacije (Berlin, 5.–10. januar 2020): Skupinski del Nedelja, 5. januar:

13.30 Francija – Srbija (skupina B)

16.30 Slovenija – Belgija (skupina A)

19.30 Češka – Nemčija (skupina A) Ponedeljek, 6. januar:

14.00 Nizozemska – Srbija (skupina B)

17.00 Bolgarija – Francija (skupina B)

20.10 Belgija – Nemčija (skupina A) Torek, 7. januar:

14.00 Bolgarija – Nizozemska (skupina B)

17.00 Belgija – Češka (skupina A)

20.10 Nemčija – Slovenija (skupina A) Sreda, 8. januar:

14.30 Srbija – Bolgarija (skupina B)

17.30 Slovenija – Češka (skupina A)

20.45 Francija – Nizozemska (skupina B) Polfinale Četrtek, 9. januar:

17.00 prvi polfinale

20.10 drugi polfinale Finale Petek, 10. januar, ob 20.10

Slovenski seznam za turnir v Berlinu: Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom/Pol)

Gregor Ropret Gregor (Nantes/Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Wolfdogs Nagoja/Jap)

Tonček Štern (Luczniczka Bydgoszcz/Pol) Srednji blokerji:

Jan Kozamernik (Milano/Ita)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol AlpenVolleys/Avt)

Matic Videčnik (ACH Volley/Slo)

Alen Pajenk (Czarni Radom/Pol) Sprejemalci:

Žiga Štern (Syros Foinikas/Grč)

Rok Možič (Maribor/Slo)

Klemen Čebulj (Trentino/Ita)

Tine Urnaut (Šanghaj/Kit) Prosta igralca:

Jan Klobučar (Narbonne/Fra)

Jani Kovačič (Ravenna/Ita)

