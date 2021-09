Najbolj znan slovenski navijač že ima evropski pokal #foto

Pred nocojšnjim finalom evropskega prvenstva v odbojki, kjer bo Slovenija tretjič v šestih letih igrala za naslov evropskih prvakov, se v Katovicah zbira vse več slovenskih navijačev. Dopoldne je v mesto prispelo navijaško letalo, številni navijači pa so se pripeljali z vozili. Najbolj znan slovenski navijač Aleksander Javornik je na prizorišču že od začetka. "Tretjič sem na finalu in verjamem, da gre v tretje rado," sporoča Javornik, ki že vse dni pozira z navijači in repliko pokala, ki ga bodo nocoj dvignili evropski prvaki.

Slovenski odbojkarji so z novim velikim uspehom na prvenstvu stare celine še enkrat poskrbeli za množičen odziv športnih navdušencev. Po sinočnji polfinalni zmagi proti Poljski je bil organiziran čarterski letalski prevoz z navijači. Letalo je danes v dopoldanskih urah prispelo v Katovice, kamor se z avtomobili in kombiji zgrinjajo slovenski ljubitelji odbojke.

Že ves čas odbojkarje na prizorišču spremlja Aleksander Javornik, najbolj znan slovenski navijač, ki je tudi tokrat v središču pozornosti. Številne prošnje za skupno fotografijo se namreč vrstijo kot po tekočem traku.

Kot je povedal v pogovoru za Sportal, je to tudi zanj tretji odbojkarski finale in verjame, da se bo tokrat pregovor "v tretje gre rado" uresničil. Kot je to že tradicija, navija s pokalom, ki je replika tistega, ki ga bodo nocoj v zrak dvignili novi evropski prvaki. Pokal je iz stiroporja, izdelali pa so mu ga v Mizarstvu Hohler v Tepanjah.

