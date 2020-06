Nadarjeni Madžar našel nov izziv v Sloveniji

Hočani so v minuli sezoni zasedli 6. mesto. Foto: OK Hoče

Čeprav je star šele 20 let, je pet sezon igral za prvo ekipo Kecskemetija, zato je 194 centimetrov visoki madžarski odbojkar izgubil motivacijo in iskal nov izziv. Našel ga je pri Hočah, ki so v prekinjeni sezoni 2019/20 zasedle šesto mesto. Na 14 tekmah so zmagale štirikrat.

"Pripravljen sem na novo pustolovščino. Imel sem več ponudb, na koncu sem se odločil za Slovenijo in ekipo OK Hoče. Ekipa spada v sredino lestvice, toda ekipa je mlada in lačna napredka. Veselim se naslednje sezone, saj me čaka povsem novo okolje, novi impulzi in cilji ter neznani ljudje. Moje sanje so bile, da se pokažem tudi v tujini," je dejal Pesti, ki si želi krojiti vrh lestvice najboljših po točkah.

