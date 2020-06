Slovenski legionar se je vrnil domov

Otrok Fužinarja se je prvič v Avstrijo podal že leta 2010, nato pa zaigral za številne slovenske klub, kot so Črnuče, ACH Volley, Maribor, pred vrnitvijo na Dob k Posojilnici, ki se zdaj imenuje Zadruga, pa je eno sezono preživel tudi v Prekmurju pri Panviti.

Pri Fužinarju, ki nastopa v 1. B-ligi, bosta v prihodnji sezoni nastopala še libera Luka Peter Golob in Luka Primik.

Ekipi so zvestobo obljubili tudi sprejemalci David Ranc, Tine Podričnik in Uroš Levar ter korektorja Žiga Mori in Dejan Tominc. Del ekipe koroškega odbojkarskega ponosa bodo tudi Nel Hovnik Rožen, ki je bil izjemno pomemben člen vseh mlajših kategorij, Žiga Hribernik in Kevin Krajnc.

