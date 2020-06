Šempetrani v novo sezono z novim trenerjem

Odbojkarji SIP Šempetra, ki so v predčasno končani sezoni v drugi slovenski ligi zaostali le za vodilnimi Radenci, bodo v novi sezoni igrali v novoustanovljeni ligi 1B, v kateri bo, tako kot v ligi 1A, osem klubov, na njihovi klopi pa bo dozdajšnji pomočnik prvega trenerja Sebastjana Cilenška, Klemen Hrastovec, ki je dolga leta nosil dres šempetrskega kluba. Do zdaj sta novinca obetavni libero Tan Planinšek iz Braslovč in Aleksander Vrenko, ki se po eni sezoni neigranja vrača na mesto organizatorja igre.

Vodstvo SIP Šempetra je pred dnevi podaljšalo sodelovanje z Jernejem Vrhuncem, Jakom Udrihom, Borutom Markovičem, Gregorjem Hircijem, Damijanom Randlom, Aljažem Mrakom, Davidom Sternadom in Nikotom Majerjem, zdaj pa je rešilo tudi vprašanje prvega trenerja. Zaradi preobremenjenosti se z mesta prvega trenerja umika Sebastjan Cilenšek, ki ga bo zamenjal dozdajšnji pomočnik Klemen Hrastovec.

Ni ga strah nove vloge

"Igralci vedo, da sem vedno od njih zahteval, da na igrišču dajo svoj maksimum. Na ta način so bili oni boljši, posledično tudi sam, predvsem pa je največ pridobila ekipa." Foto: OK SIP Šempeter "S Cilenškom že toliko časa sodelujeva, res da večinoma na relaciji trener – igralec, da natančno veva, kaj kdo razmišlja. Že lani sem bil njegov pomočnik, medtem ko bova letos vlogi zamenjala, toda ker še nimam licence, bo na tekmah uradno še vedno on prvi trener, sam pa bom v vlogi igralca. Ker ima Cilenšek veliko izkušenj z vodenjem prve ekipe, pa tudi z mlajšimi selekcijami, bom imel dobrega mentorja, zato me nove vloge ni strah," je dejal 35-letni Hrastovec, ki ima za sabo dolgoletno igralsko kariero. Že kot 18-letni obetavni libero je igral za Calcit Volley, kjer je ostal tri leta, potem se je vrnil v Šempeter, igralsko kariero pa je nadaljeval v Murski Soboti, kjer jo je tudi končal, vmes pa je štiri leta spet igral za matični klub.

Z večino nosilcev igre je bil Hrastovec soigralec, ker pa je bil lani pomočnik trenerja, seveda pozna tudi preostale igralce. Poskrbel je tudi za prvo okrepitev. V klub prihaja obetavni Tan Planinšek.

"Igralci vedo, da sem od njih vedno zahteval, da na igrišču dajo svoj maksimum. Na ta način so bili oni boljši, posledično tudi sam, predvsem pa je največ pridobila ekipa. Vedno sem raje zmagoval kot izgubljal in verjamem, da bom nekdanjim soigralcem in drugim lahko posredoval nekaj svojih izkušenj. Morda pa o določenih zadevah razmišljam drugače od njih, kar bo koristilo tudi njim. Vsekakor bo to nova izkušnja zame, se pa zavedam, da bom moral kot trener razmišljati za vseh dvanajst igralcev," se izziva ne boji Hrastovec.

