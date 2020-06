Vid Jakopin in Tadej Boženk ostajata kralja mivke!

Slovenska državna prvaka Vid Jakopin in Tadej Boženk sta trenutno najboljša slovenska odbojkarja na mivki. To sta dokazala tudi v Preddvoru.

Slovenska državna prvaka Vid Jakopin in Tadej Boženk sta trenutno najboljša slovenska odbojkarja na mivki. To sta dokazala tudi v Preddvoru. Foto: Urban Meglič/Sportida

Vid Jakopin in Tadej Boženk sta zmagovalca prvega pokoronskega turnirja na mivki v Sloveniji, ki je potekal v Preddvoru pri Kranju. V napetem in zanimivem finalu sta z dvakrat z 21:19 ugnala madžarsko navezo Artur Hajos in Atila Bence Streli. V ženski konkurenci sta bili najboljši Tajda Lovšin in Špela Morgan. Zmagovalci so prejeli 1000 evrov denarne nagrade. Na turnirju je nastopilo kar 50 ekip, vse tekme si je bilo možno ogledati prek Sport.zone, za kar si vodja turnirja Sašo Rop in ekipa zaslužijo prav vse pohvale.

Slovenska državna prvaka sta se brez oddanega niza sprehodila do nove turnirske zmage. Še največ dela sta imela ravno v finalu, kjer sta se pomerila z grobarjema slovenskih favoritov, Madžaroma Arturjem Hajoso in Atilo Bencejem Strelijem. Madžara sta na poti v finale ugnala oba brata Pokeršnik in pokazala, da sta izredno trd oreh. Odlično sta se upirala tudi v finalu, a najboljša Slovenca se nista dala in poskrbela, da je zmaga ostala doma.

"Počasi skušava dvigniti formo na pravi nivo. Težko je oceniti nastope. Prišle so dobre ekipe, vse najboljše slovenske, a se vidi, da je forma zelo različna. Eni so malo višje, eni malo nižje, odvisno od tega, koliko je bil kdo že na mivki. Bil je lep turnir, tako da se nadejam, da se po tej epidemiji počasi zažene celotna karavana. Naslednji turnirji, ki so v načrtu, so še vedno del slovenske serije. Čakamo na koledar mednarodne zveze, kdaj se bodo na njem pokazali tudi kakšni močnejši turnirji. Za zdaj so na njem le tisti nižjega ranga," je dejal Jakopin.

Madžara sta v polfinalu po hudem boju z 2:1 ugnala Nejca Zemljaka in Jana Pokeršnik, ki sta nato zanesljivo klonila tudi v boju za tretje mesto. Alan Košenina in Sergej Drobnič sta slavila z gladkih 21:13 in 21:18.

Špela Morgan in Tajda Lovšin nista pričakovali zmage. Foto: Aleš Oblak

Zmaga Lovšinovi in Morganovi

V ženski konkurenci sta prvo mesto osvojili Tajda Lovšin in Špela Morgan. V velikem finalu sta razmeroma lahko 21:10 in 21:18 opravili s presenečenjem turnirja Zalo Špoljarič in Lano Žužek, ki sta v sobotnem četrtfinalnem dvoboju izločili prvi favoritinji za zmago Tjašo Kotnik in Moniko Potokar.

"Zelo sva veseli zmage in zelo sva tudi veseli, da spet igrava skupaj, da uživava in tudi, da nama gre dobro. Nisva pričakovali, da se bo tako dobro razpletlo, o zmagi namreč nisva razmišljali. Želeli sva si le igrati najboljše, kar lahko in veseli sva, da nama je to uspelo. Turnir je potekal na res visoki ravni in bil tudi lepo organizira," je bila po zmagi zadovoljna Lovšinova.

Odličen turnir je tudi za mladima Katarino Fabjan, gre za mlajšo sestro bolj znanih Simone in Erike, in Klare Kregar, ki sta na koncu osvojili tretje mesto. Po tesnem polfinalnem porazu proti kasnejšima zmagovalkama sta v tekmi za tretje mesto brez večjih težav ugnali Lano Ščuka in Heleno Mijoč.

Naslednji turnir slovenske serije, tokrat le v moški konkurenci, bo v Kostanjevici na Krki, potekal pa bo med 10. in 12. julijem.

Preddvor 2020, zaključni boji: Moški: Polfinale:

Boženk/Jakopin : Košenina/Drobnič 2:0 (14, 12)

Zemljak/Pokeršnik : Hajos/Bence Streli 1:2 (21,-26,-14) Za tretje mesto:

Košenina/Drobnič : Zemljak/Pokeršnik 2:0 (13, 18) Finale:

Boženk/Jakopin : Hajos/Bence Streli 2:0 (19, 19) Ženske: Polfinale:

Mijoč/Ščuka : Špoljarič/Žužek 0:2 (-14, -19)

Kregar/Fabjan : Lovšin/Morgan 0:2 (-21, -18) Za tretje mesto:

Mijoč/Ščuka : Kregar/Fabjan 0:2 (-16, -14) Finale:

Špoljarič/Žužek : Lovšin/Morgan 0:2 (-10, -18)

Preberite še: