Veliko presenečenje: hiter izpad Urnauta, konec tudi za državno prvakinjo

Po dveh zmagah v skupinskem delu sta v četrtfinalu izgubila z 0:2 v nizih in morala stisniti desnico Alanu Košenini, soigralcu Možiča pri OK Merkur Mariboru, in Sergeju Drobniču. Brez polfinala sta ostala tudi večkratni državni prvak Danijel Pokeršnik in Črt Bošnjak. Presenetljiva sta bila boljša Artur Hajos in Atilla Brence Streli. Tretja polfinalista sta državna prvaka Vid Jakopin in Tadej Boženk, zadnji četrtfinalni par še poteka.

Vid Jakopin in Tadej Boženk sta se s pol moči uvrstila med štiri najboljše. Foto: Aleš Oblak

Vsi REZULTATI tukaj: MOŠKI in ŽENSKE

Tudi pri dekletih ni šlo vse po pričakovanjih. Brez polfinalnega nastopa je ostala aktualna državna prvakinja Tjaša Kotnik, ki je v Preddvoru združila moči z Moniko Potokar. Od Kotnikove in Potokarjeve sta bili v četrtfinalu z 2:1 boljši Zala Špoljarič in Lana Žužek, se pa je polfinalni nastop zagotovila Lana Ščuka, uspešna slovenska odbojkarica v dvoranski odbojki, ki igra skupaj s Heleno Mijoč.

Lana Ščuka se očitno tudi na mivki počuti kot doma. Foto: Aleš Oblak

V polfinalu bomo spremljali tudi mladi Katarino Fabjan in Klaro Kregar, ki trenirata pod vodstvom Simone Fabjan, ter Tajdo Lovšin in Špela Morgan.

Zaključni boji bodo na sporedu v nedeljo. Zmagovalci turnirja v obeh kategorijah bodo prejeli 1000 evrov denarne nagrade.

