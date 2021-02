V tretje gre rado: Maribor povozil Kamničane

V derbiju 19. kroga 1. DOL za moške so odbojkarji Merkur Maribor v domači dvorani Tabor s 3:0 v nizih premagali Calcit Volley in si praktično že zagotovili vsaj drugo mesto po rednem delu. Do konca sta le še dva kroga. Na prvi sobotni tekmi je Panvita z novincem Alenom Djordjevićem, ki je dosegel 16 točk, ugnala kranjsko Hišo na kolesih in skočila na peto mesto.