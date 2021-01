Hočani v Murski Soboti branijo šesto mesto

Pred nami so še zadnje tri tekme rednega dela 1. DOL za moške. V Murski Soboti bo že danes na sporedu neposredni obračun za šesto mesto med Panvito in Hočami, ki jih v soboto sicer še čaka obračuna s Salonitom. Preostala mesta so že oddana. ACH Volley je kljub porazu na zadnji tekmi proti Merkur Mariboru zadržal prvo mesto, Štajerci so drugi, Kamnik tretji, ... le s tremi točkami pa je na zadnjem mestu novomeška Krka.