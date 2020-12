Merkurjevci sklatili prvake in odločno napovedali boj za slovensko krono!

Mariborčani so na treh tekmah proti najboljšima slovenskima ekipama ACH Volleyju in Calcitu Volleyju izgubili, a vedno bili blizu. V sredo v dvorani Tabora niso bili le blizu in v štirih nizih na kolena spravili verižnega slovenskega državnega prvaka. Z zmago so se na prvenstveni lestvici vodilnemu ACH-ju približali na točko, v srednjeevropski ligi, za katero je prav tako veljal tokratni derbi, pa celo prevzeli vodstvo, a ima poleg točke tudi tekmo več od Ljubljančanov.

Obolelega Planinšiča odlično nadomestil Adžović

Uroš Planinšič ni mogel pomagati Mariboru, a vseeno je zmaga ostala doma. Foto: Žiga Zupan/Sportida Mariborski odbojkarji so tekmo odigrali brez obolelega prvega organizatorja Uroša Planinšiča, ki ga je zamenjal Adi Adžović. In prav podajalec, ki je skupaj s svojim bratom Sanijem v Maribor prišel iz Žirovnice, je bil med najzaslužnejšimi, da so domači prvi prišli do nekaj večje prednosti. Ne samo, da je dobro organiziral igro, izkazal se je tudi v bloku. Skupaj z Alenom Šketom sta poskrbela za vodstvo 16:12, to prednost pa sta brez težav nato do konca niza v napadu držala Ahmed Ihbajri in Rok Možič.

Gostitelji so uvideli, da so Ljubljančani ranljivi in so samozavestno začeli tudi drugi niz. Po bloku Mihe Cafute so povedli s 6:3, nekaj minut pozneje pa vodili že s 15:9. Trener gostov Matija Pleško je poskušal z menjavami, namesto Božidarja Vučićevića je na igrišče prišel Mitar Djurić, namesto Jana Pokeršnika pa Jure Okroglič, a pomagalo to ni nič. Razigrani Štajerci so le še večali prednost, niz so dobili s kar 25:16.

Matija Pleško, trener ACH Volleyja, ki je bil pred dnevi znova izbran za najboljšega slovenskega trenerja, ne bo zadovoljen s prikazanim svojih varovancev. Foto: CEV

Dva bloka Ihbajriju za vodstvo 6:4 je gostom dalo nekaj energije, začeli so igrati bolje. S servisom so izvajali večji pritisk, posledica tega pa je bila zanesljivo vodstvo in gladka zmaga v tretjem nizu, v katerem so tekmecem z isto razliko vrnili za prepričljiv poraz v drugem.

Ko je Gregor Ropret v četrtem nizu poskrbel za vodstvo oranžnih zmajev 5:0, je bilo videti, da se bo njihova premoč nadaljevala. Toda domači so hitro vzpostavili ravnotežje, Možič je z asom izenačil na 7:7. Po začetnih udarcih Mateja Köka so Ljubljančani še enkrat ušli, a tekmec se ni in ni dal. Z asom Adžovića se je približal na 18:17, z blokom Cafute pa izničil drugo zaključno žogo. Nato je napako storil Vučićević, za zmago in veliko veselje pa je z napadom poskrbel Ihbajri.

Libijcu je bila to 20. točka, dve več je prispeval Možič, Šket je bil najboljši bloker, z blokom je dosegel štiri točke. Pri Ljubljančanih, ki so zatajili predvsem pri bloku, je bil s 16 točkami najučinkovitejši Kök, sicer Mariborčan.

1. DOL, moški, zaostale tekme: 8. krog:

Sreda, 23. december:

Merkur Maribor : ACH Volley 3:1 (21, 16, -16, 24)

Možič 22, Ikhbayri 20, Šket 10; Kök 16, Vučićević in Toukhteh 10



Hiša na kolesih : Calcit Volley 0:3 (-13, -21, -19)

Bregant 9, Mali 8; Gasparini 20, Hebda in Klobučar 9 9. krog:

19.00 Salonit Anhovo - Hoče