Alen Šket se vrača v Turčijo

Hoşgeldin ALEN SKET Kulübümüz, FENERBAHCE ve HALKBANKASI forması giyen başarılı oyuncu Alen Sket i renklerine bağlamıştır. Kendisine hoşgeldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz.

A post shared by AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ (@afyonbldyuntasvoleybol) on Jun 13, 2020 at 3:05am PDT