Prestopna bomba: Alen Šket okrepil Maribor!

Odbojkarski klub Merkur Maribor sporoča, da se je do konca sezone 2020/21 dogovoril za sodelovanje s slovenskim reprezentantom Alenom Šketom in s tem ACH Volleyju in Calcitu Volleyju še bolj odločno napovedal boj za domači lovoriki.

Alen Šket, stalni član slovenske reprezentance, ki je v preteklih letih dvakrat osvojila naslov evropskega podprvaka, je sezono začel pri turški ekipi Ayfon Beledy Yüntas. V Turčiji je sicer redno igral, a pred slabim mesecem so Turki in Šket odločili, da se razidejo. Izkušeni 32-letni odbojkar iz Slovenske Bistrice je v tem času iskal novo sredino, našel pa jo je pri svojem nekdanjem klubu OK Merkur Maribor, ki je zdaj postal še močnejši kot do zdaj.

"Cilj je boj za prvaka"

"Glavni razlog, da sem prekinil v sodelovanje v Turčiji je bil, da se dejansko nisem več dobro počutil v ekipi, kjer je bilo precej slabo vzdušje, temu primerni so bili tudi rezultati. S Sebastijanom Škorcem sem bil v bistvu v stiku na vezi glede situacije, tudi jaz sem imel željo, da ostanem doma in da zaključim to sezono v Sloveniji, tako da se potem ni bilo težko odločiti, da podpišem za OK Merkur Maribor. Definitivno je letošnji cilj ekipe, da se borimo za prvaka Slovenije, kar bo vse prej kot lahko, ampak verjamem, da nam to lahko uspe. Ekipa je super, mlada in zelo zagnana na treningih, kar se tudi vidi po rezultatih. Upam, da bo tako ostalo tudi v nadaljnje in da se bomo na koncu lahko vsi skupaj veselili," je ob podpisu pogodbe slovenski reprezentant, ki se je tako kot reprezentančni Mitja Gasparini, Gregor Ropret, Jan Klobučar, Urban Toman, ... vrnil v domovino.

Več sledi ...



Preberite še: