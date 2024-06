Ljubljančani so tako zadržali dva izkušena igralca, ki bosta še naprej v veliko pomoč mlajšim kolegom v ekipi. 32-letni Kovačič, ki velja za enega najboljših igralcev na poziciji libera oziroma prostega igralca na svetu, bo še naprej poveljeval sprejemu in obrambi aktualnih državnih prvakov. Ob podaljšanju sodelovanja z ljubljanskim klubom je za klubsko spletno stran dejal: »Izjemno sem vesel, da ostajam v Ljubljani in v ACH Volleyju. V lanski sezoni smo kljub izraziti pomladitvi ekipe dokazali, da s trdim delom in pravo energijo lahko še vedno posežemo po najvišjih mestih. Veseli me, da bo ekipa v naslednji sezoni ponovno zmes na eni strani izkušenih ter na drugi strani mladih in zelo perspektivnih igralcev.«

Alen Šket je bil MVP finala. Foto: ACH Volley Ljubljana Tudi izkušeni Šket, ki je v pretekli sezoni dokazal, da še ni rekel zadnje besede v odbojki, je izrazil zadovoljstvo ob podaljšanju sodelovanja s klubom: »Vsekakor sem zadovoljen, da bomo z ACH Volleyjem nadaljevali skupno pot tudi v naslednji sezoni. Ekipa se bo delno spremenila, vendar jedro ostaja, tako pri igralcih, kakor v strokovnem štabu. Cilji ekipe v prihodnji sezoni so zastavljeni visoko. V domačih tekmovanjih želimo dominirati, dober vtis in korak naprej pa storiti tudi v elitni ligi prvakov, kjer upam, da nam bo žreb malce bolj naklonjen kot preteklo leto.«

36-letni Bistričan, ki je bil v finalni seriji državnega prvenstva proti kamniškemu Calcitu gonilna sila ekipe in zasluženo osvojil naziv najkoristnejšega igralca, bo ekipi še naprej pomagal tako na mestu korektorja ali sprejemalca.