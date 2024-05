Enaindvajsetletna odbojkarica je kariero začela v ŽOK Maribor, iz katerega se je pred sezono 2014/15 preselila v OK Nova KBM Branik in se z mariborsko zasedbo veselila kar nekaj lovorik. V sezoni 2023/24 se je prvič preizkusila na tujem.

"Zelo sem hvaležna za to priložnost in da bom prihodnjo sezono lahko odigrala v klubu z dolgo zgodovino in velikimi ambicijami. Veselim se trdega dela in upam, da nas čaka uspešna sezona," je ob prestopu v Dresden povedala odbojkarica.

Lorber Fijok trenutno igra za slovensko reprezentanco v Zlati evropski ligi.

