Kök ostaja v Južni Koreji, Bračko v Francijo

Sedemindvajsetletni Matej Kök je v tujini doslej igral še za poljski MKS Bedzin in avstrijsko Posojilnico Aich/Dob, v slovenskem prvenstvu pa je branil barve kranjske Hiše na kolesih Triglav in ACH Volleyja Ljubljana.

V tujini se bo prvič dokazoval tudi slovenski sprejemalec Rok Bračko, ki je kariero začel v Gokop Framu, nato pa igral še za OK Hoče in OK i-Vent Maribor. Obetavni 20-letni odbojkar se seli v Francijo, kjer bo okrepil zasedbo večkratnega francoskega prvaka Paris Volley, v katerem bo v sezoni 2024/25 igral še en nadarjen slovenski reprezentant Nik Mujanović.

