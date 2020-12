Škoro aktiviral Šketa, ki se je takoj izkazal

V zaostali tekmi 11. kroga 1. DOL so odbojkarji Merkur Maribora prišli do nove zmage. Njihova že 14. zaporedna žrtev je bila zadnjeuvrščena novomeška Krka. Prvič je za vijolične po povratku v Maribor zaigral Alen Šket, ki je bil s 17 točkami prvo ime tekme.

Favorizirani Mariborčani so na svoji deseti tekmi dosegli deveto zmago in se utrdili na drugem mestu prvenstvene lestvice za ACH Volleyjem, ki ima dve točki več. Na drugi strani Krka ostaja pri zgolj eni zmagi in trdno na zadnjem mestu.

Mariborčani so prevladovali v vseh nizih, v prvem so ves čas povečevali prednost, v drugem so gosti držali korak do 9:9, potem pa so domači spet hitro prišli do zajetne prednosti, v zadnjem nizu pa so znova odbojkarji Maribora povsem prevladovali in tekmecev v odločilnih trenutkih niso spustili bližje kot na pet točk.

Pri zmagovalcih se je točkovno najbolj izkazal Alen Šket, ki je že na svoji prvi tekmi po povratku v vijolično ekipo dosegel 17 točk. Pri Krki je Sergej Drobnič dosegel 12 točk.

1. DOL, moški, zaostala tekma 11. kroga: Ponedeljek, 7. december:

Merkur Maribor : Krka 3:0 (10, 15, 18)

Šket 17, Možič in Ikhbayri 10; Drobnič 12, Travnik 5