Šket ponovno pri ACH Volleyu

Alen Šket se je po dolgih letih igranja v tujini preteklo leto vrnil v Slovenijo in zaigral za ekipo Merkur Maribor, s katero je osvojil tudi naslov državnih prvakov in bil eden izmed ključnih mož na igrišču. 205 centimetrov visoki reprezentant, nepogrešljiv član slovenske izbrane vrste že od leta 2006, je ob vrnitvi v Ljubljano delil zadovoljstvo in za klubsko stran izjavil: “Na ACH Volley me vežejo resnično lepi spomini. Vesel sem, da sem dobil priložnost, da se vrnem v klub, kjer se je pravzaprav začela moja kariera.”

Motivacije v prihajajoči sezoni mu ne bo manjkalo, saj, kot pravi sam, še ni rekel zadnje besede v odbojki in si želi z moštvom ponovno osvajati lovorike, kar mu je tudi glavni cilj naslednje sezone. Ob tem je še dodal: “Res si želim, da bi ekipa delovala homogeno in da bomo pokazali svojo kakovost na igrišču, kajti mislim, da bo prvenstvo še kakovostnejše, kot je bilo preteklo leto.” Šket se je ob 13 osvojenih lovorikah (pet državnih in pokalnih naslovov, ter trije v ligi MEVZA) z ACH Volleyjem Ljubljana veselil tudi zgodovinske uvrstitve na zaključni turnir lige prvakov.

Predsednik ACH Volley Ljubljana Rasto Oderlap je ob sklenitvi sodelovanja s Šketom povedal: “Z Alenom smo skupaj že preživeli res lepo ter uspešno obdobje, kjer smo se med drugim uvrstili na zaključni turnir lige prvakov. Alen je tip igralca, kateri bo s svojim bogatim odbojkarskim znanjem in izkušnjami igral zelo pomembno vlogo tako na igrišču, kakor tudi v slačilnici. Prepričan sem, da se bomo skupaj z njim vrnili tam, kjer se počutimo najboljše - na vrh slovenske odbojke.”

Šket se sicer trenutno z reprezentanco Slovenije nahaja na prizorišču elitne lige narodov v Riminiju, kjer slovenske odbojkarje že jutri čaka zgodovinski nastop proti reprezentanci Srbije.

