ACH iz pekla do raja in točke v Tivoliju

Odbojkarji ACH Volleyja so danes odigrali svojo drugo tekmo v ligi prvakov. Po porazu v Nemčiji so se v drugem krogu skupine C v Tivoliju pomerili z ruskim Zenitom iz St. Peterburga, eno od boljših ekip lige in glavnim favoritom skupine. Slovenski prvaki so tekmo slabo začeli, izgubljali že z 0:2 v nizih, a se nato s hrabro igro vrnili, izenačili na 2:2, v petem odločilnem nizu pa so bili za las prekratki.

Odbojkarji ACH Volleyja so izgubili tudi drugo tekmo skupinskega dela lige prvakov. Po porazu v Friedrichafnu so v drugem krogu skupine C v Tivoliju morali priznati premoč še prvemu favoritu skupine, ruskemu Zenitu iz St. Peterburga, ki je bil po hudem boju, ta je trajal skoraj dve uri in pol, boljši s 3:2 (19, 21, -19, -21, 14).

Prvi niz je po veliko boljšem zaključku pripadel ruskim tekmecem, ki so bili boljši s 25:19. Tudi v drugem nizu so bili odbojkarji iz St. Peterburga boljši nasprotnik, niz se je končal pri rezultatu 25:21. V nadaljevanju so domači strnili svoje vrste in s pomočjo podpore navijačev zaigrali veliko bolje, prednost ACH-ja pa je iz minute v minuto rasla. Na koncu so Ljubljančani tretji niz dobili s 25:19.

Odlično igro so slovenski prvaki nadaljevali tudi v četrtem nizu, ki so ga po začetnem zaostanku prevesili v svojo korist in ga dobili s 25:21. V odločilnem nizu sta se ekipi večino časa izmenjavali v vodstvu, v zaključku pa so imeli več sreče gostje, ki so peti niz dobili na razliko s 16:14. Za ljubljansko ekipo se je izkazal Peter Đirlić, ki je dosegel 28 točk.

Kljub porazu zadovoljni

Kako blizu uspeha so bili Ljubljančani, se je po tekmi zavedal tudi trener ACH Andrej Urnaut. "Škoda. Začeli smo malo v krču, mogoče smo se malo preveč ustrašili imena. A ko smo začeli igrati, so fantje pokazali, da znajo. Šlo je za eno točko, škoda je, a na trenutke smo igrali zelo dobro. V ligi prvakov smo pokazali, da nismo za odpis in da bomo še kakšno tekmo tudi dobili. Imamo deset igralcev, po slabem začetku so se fantje sprostili. Nekaj sprememb smo naredili, a kdorkoli je vstopil v igri, je potem dobro odigral. Na žalost v domači ligi takih tekem nimamo, morda je to tudi razlog, da so v tesni končnici zmagali. Dali smo vse od sebe, mogoče pa nam je zmanjkalo izkušenj v težkih tekmah. Sem pa zelo zadovoljen," je po tekmi dejal strateg slovenskih prvakov.

Andrej Urnaut je bil kljub porazu zelo zadovoljen z igro svojih varovancev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Podobno zadovoljen je bil tudi odbojkar ACH, Jure Okroglič, ki je dosegel štiri točke. "Po 0:2 se nismo predali, ne glede na to, kdo je bil na drugi strani. Verjeli smo vase, na koncu je nekaj točk odločilo tekmo. Škoda za tisti 'tie break', a smo lahko zadovoljni s svojo igro. Včasih te tudi kakšna takšna točka podkuri in lahko rečem samo hvala sodniku, da se je tako obrnilo. Ves čas smo bili blizu, poti takim ekipam pa ni prostora za napake. Če ne zaključiš prve žoge, jo nato izkoristijo oni. Lahko pa smo veseli za osvojeno točko, vidimo, da se nam nikogar ni treba bati, gremo pa korak za korakom," je optimističen Okroglič.

Jani Kovačič je prepričan, da je bil Zenit tokrat zelo zrel za poraz. "Malo so nas podcenjevali in so delali veliko napak. Prva dva niza smo slabo začeli, kot da ne bi verjeli, da jih lahko premagamo. Potem smo se pobrali, škoda pa za peti niz. Morda malo sreče za Ruse, morda pa tudi naša nezbranost. Če si pravi, če se boriš za žoge, je to lepo in ti da dodatno motivacijo. Igrali smo zelo dobro, nimamo si česa očitati, smo pa izgubili in nimamo kaj. Manjka nam težkih tekem, a moramo izkoristiti tisto, kar imamo," je prepričan ljubljanski libero.

Za ACH je to prva osvojena točka v tej sezoni lige prvakov, zvezdniki ekipe iz St. Peterburga so pri štirih točkah. Slovenski prvaki bodo naslednjo tekmo lige prvakov odigrali 15. januarja, ko bodo gostovali v Chaumontu.

ACH Volley : Zenit, foto: Matic Klanšek Velej/Sportida:

Dvorana Tivoli, gledalcev 1714, sodnika: Kuculas (Grčija), Bagde (Turčija).



ACH Volley: Kovačič, Purič, Pavlović 12, Satler, Pleško, Brulec, Đirlić 25, Okroglič 4, Mantha, Vilimanović 1, Pokeršnik 3, Videčnik 7, Polujan 21.



Zenit St. Peterburg: Červjakov 10, Zelenkov, Pankov, Antipkin 4, Pirainen 1, Sivoželez 2, Makrenko, Grozer 16, Krivitčenko, Aščev 9, Camejo Durruthy 24, Safonov, Volkov, Diviš 7.



Šket poražen, Urnaut na delu v sredo

Na delu bosta tudi Alen Šket in Tine Urnaut. Prvi je danes s Halkbankom gladko izgubil v Nemčiji (0:3), Urnaut bo v sredo z Modeno igral proti poljski Zaksi.

