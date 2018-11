ACH praznih rok iz Nemčije

Dvoboj med nekdanjimi evropskimi prvaki, ki jih vodi svetovni prvak s Poljsko Belgijec Vital Heynen, je bil izenačen le v prvem nizu in delu drugega. Nato pa so Ljubljančani začeli delati napake, slabo sprejemali tekmečeve začetne udarce, Nemci pa so stopnjevali ritem in prišli do zmage, ki so jim jo strokovnjaki pripisovali že pred dvobojem.

ACH bo naslednjo tekmo odigral 18. decembra, v Ljubljani bo gostil Zenit iz St. Peterburga, ki je v prvem krogu skupine C doma ugnal Chaumont s 3:2.

Halkbank Alena Šketa, ki je igral celo tekmo, je novo sezono lige prvakov začel z zmago. Foto: CEV

V ligi prvakov tudi Šket in Urnaut

Poleg ACH Volley bosta slovenske barve v ligi prvakov zastopala še dva Slovenca. Alen Šket je s Halkbankom v prvem krogu gostil belgijskega podprvaka Roeselare in zmagal s 3:2 v nizih. Slovenski odbojkar je za Turke dosegel 12 točk, a imel skromen izkoristek napada. Od 28 napadov jih je uspešno zaključil le 11.

Tineta Urnauta v četrtek z Modeno čaka zahteven obračun z italijanskim rivalom Lube Civitanovo. Italijanski ekipi sta se pred dnevi že pomerili, po petih nizih je v Modeni slavila zvezdniška Civitanova.

Liga prvakov, 1. krog: