Slovenski prvaki niso bili kos nemškim podprvakom

Odbojkarji ACH Volleyja so s porazom začeli tekmovanje v ligi prvakov. V gosteh so z 0:3 (-34, -19, -15) izgubili proti nemškemu podprvaku Friedrichshafnu.

Dvoboj med nekdanjimi evropskimi prvaki, ki jih vodi svetovni prvak s Poljsko Belgijec Vital Heynen, je bil izenačen le v prvem nizu in delu drugega. Nato pa so Ljubljančani začeli delati napake, slabo sprejemali tekmečeve začetne udarce, Nemci pa so stopnjevali ritem in prišli do zmage, ki so jim jo strokovnjaki pripisovali že pred dvobojem.

Domači so tekmo začeli s tremi zaporednimi točkami, a so se Ljubljančani hitro zbrali, pri izidu 4:5 so že vodili. V slogu začetka je bilo tudi nadaljevanje prvega niza, ekipi sta se izmenjavali v vodstvu. Pri gostih je odlično igral Ukrajinec Timofij Polujan, domači so bili uspešni predvsem s prvim tempom, v katerem je bil nezaustavljiv Philipp Collin. Nobena izmed ekip ni vodila za več kot dve točki, prvo zaključno žogo so imeli domači, niso je izkoristili, nato pa je sledil maraton s številnimi izmenjavami v vodstvu. ACH so imeli najlepšo priložnost za zmago pri izidu 32:31, ko so zapravili protinapad, po tem so v vodstvo spet prišli Nemci, pri izidu 35:34 je Collin izkoristil slab sprejem oranžnih zmajev.

Tudi drugi niz je bil nekaj časa izenačen, pri izidu 11:11 nihče v dvorani ni pričakoval, da se bo nato tekma ekspresno odvila. A Ljubljančani so nato zašli v krizo, napake so se vrstile, Polujan je v napadu popustil, korektorju Petru Đirliću ni šlo od rok skoraj nič, Friedricshafen je dosegel pet zaporednih točk, nato pa mirno pripeljal niz do konca.

Urnautovi varovanci so slabo začeli tudi tretji niz, takoj so zaostali z 0:4. Ker je šepal sprejem, je slovenski strokovnjak na mestu sprejemalca poskusil še z Jorijem Mantho, a ni dosti pomagalo. Napak je bilo še naprej preveč, kar so gostitelji znali kaznovati.

Najučinkovitejši igralec tekme je bil s 16 točkami Polujan (11 jih je dosegel v prvem nizu), pri domačih jih je 15 dosegel Grk Athanasios Protopsaltis.

ACH bo naslednjo tekmo odigral 18. decembra, v Ljubljani bo gostil Zenit iz St. Peterburga, ki je v prvem krogu skupine C doma ugnal Chaumont s 3:2.

Friedrichshafen : ACH Volley 3:0 (34, 19, 15) Dvorana ZF Arena Friedricshafen, gledalcev 1247, sodnika: Murulo (Estonija), Medvid (Ukrajina).

Friedrichshafen: Boladz 12, Krüger, Späth-Westerholt, Takvam 9, Sossenheimer 12, Protopsaltis 15, Janouch, Collin 12, Malescha, Steuerwald, Günthör 2, Petraš 2.

ACH Volley: Kovačič, Purič 5, Pavlović, Satler, Pleško, Brulec 1, Đirlić 8, Okroglič, Mantha 2, Vilimanović, Pokeršnik 12, Videčnik 5, Polujan 16.

