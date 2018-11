Evo Mori razveselil zlati niz

Imamo prve udeležence osmine finala pokala Challenge v ženski konkurenci. To je francoski Le Cannet, za katerega igra tudi slovenska podajalka Eva Mori. Francozinje so sicer v Pireju izgubile z 1:3 v nizih, nato pa s 15:10 dobile zlati niz in se veselile napredovanja med 16 najboljših v tretjerazrednem evropskem tekmovanju. Morijeva je odigrala celotno srečanje in dosegla dve točki. Na prvi tekmi proti Olympiacosu je bila veliko bolj razpoložena. Pred tednom dni je dosegal šest točk, tri z neubranljivim začetnim udarcem.