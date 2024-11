Panvita Pomgrad končala evropsko pot

Odbojkarji Panvite Pomgrada so tudi na povratni tekmi 1/16 finala pokala challenge v Murski Soboti z 0:3 (-17, -18, -22) izgubili s finsko ekipo Akaa Volley in izpadli iz tekmovanja.

Sobočani so gladko izgubili prvi dvoboj na Finskem in glede na videno na severu Evrope niso imeli veliko možnosti, da bi lahko na povratni kaj dosti izboljšali in se na koncu veselili napredovanja. Finci so preprosto boljša ekipa, ki tudi v Prekmurju ni prepustila stvari naključjem.

Prvi niz je bil izenačen do devete točke, nato pa so gosti z dobrim sprejemom in učinkovitim napadom, v katerem se je izkazal predvsem Američan Jaylen Mario Jasper, postopoma večali prednost, tako da Sobočani niso imeli nobenih možnosti. V drugem nizu so gosti na začetku ušli za tri točke, takšno prednost so imeli tudi pri vodstvu 15:12, po novi točki Jasperja za 14:22 je bilo že dokončno jasno, da bodo skupni zmagovalci dvoboja.

Pred tretjim nizom je bilo le vprašanje, s kakšnima postavama in s kakšno voljo bosta ekipi nadaljevali dvoboj. Finci so zamenjali pet igralcev, domači trener Dejan Fujs se za to ni odločil, niz je bil bolj izenačen kot prva dva, a so ga vseeno dobili finski rezervisti.

Poleg Jasperja se je v gostujoči ekipi izkazal še Aaro Pananen, ki je domače jezil z odličnimi servisi, dosegel je tudi pet od osmih finskih asov. Pri Panviti Pomgradu, ki ji letos ne gre niti v državnem prvenstvu, saj je še brez zmage, je 12 točk dosegel Sani Adžović.