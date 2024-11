Derbi v Tivoliju: lahko Kanalci kot prvi odščipnejo niz ACH Volleyju?

Deseti krog državnega prvenstva za odbojkarje prinaša obračun prve in druge ekipe. ACH Volley v tej sezoni v slovenskem prvenstvu še ni izgubil niza, Alpacem Kanal pa je na devetih tekmah izgubil le enkrat, in to prav proti današnjemu gostitelju. Bi lahko Kanalci kot prvi v DP odščipnili niz oranžnim zmajem, ki so v četrtek doživeli drugi evropski poraz sezone? Triglavani in Novomeščani se bodo med seboj pomerili za šesto zmago, Mariborčani pa bodo šesto zmago iskali v Kamniku, ki je trenutno pri treh. V derbiju začelja bo Pomgrad pričakal Fužinarja.