Kamničanom veliki evropski preobrat ni uspel

V Lizboni je Benfica, ki so se v letošnji sezoni neuspešno potegovala za uvrstitev v ligo prvakov, zanesljivo prišla do zmage, podobno pa je bilo tudi v Kamniku, kjer je brez večjih težav osvojila uvodni niz, nekaj več težav pa je imela v drugem nizu. Po njeni zmagi tudi v drugem nizu je bilo dokončno jasno, kdo bo napredoval v osmino finala pokala CEV. Čeprav si je najboljša portugalska ekipa zadnjih let zagotovila napredovanje, je tudi tretji niz zanesljivo dobila.

Uvod v prvi niz je popolnoma pripadel gostom, ki so povedli s 5:0 in 8:1, na servis Uroša Pavlovića pa so Kamničani le vzpostavili ravnotežje in se jim približali na tri točke zaostanka (5:8). Po lastni napaki gostov so domači odbojkarji prišli na dve točki zaostanka (10:12), toda na servis Ryuma Oto Aleixa so gostje iz Lizbone prišli do prednosti osmih točk (20:12). S tem je bil niz, ki ga je z blokom končal Pearson Eshenko, odločen. V prvem je domača ekipa naredila kar enajst lastnih napak, gostje le štiri, veliko boljši pa so bili tudi na sprejemu.

Drugi niz so Kamničani začeli odločneje in po bloku Uroša Pavlovića prvič na tekmi povedli z 2:1. Domačini so vodili tudi s 6:4, vendar so gostje z asom Bandera izid izenačili na šesti točki, toda po asu Julia Gomeza Galvesa je Calcit Volley povedel z 11:8. Varovanci Gašperja Ribiča so vodili še z 12:9, vendar so Portugalci spet hitro ulovili domačo ekipo (12:12), z asom Nivalda Nadhirja pa so prišli do vodstva s 17:16. S tem težav za domačo ekipo ni bilo konec, kajti po dveh blokih gostov, je zaostajala že za tri točke (16:19). Gostje so vodili tudi z 22:18, vendar se Kamničani niso predali. Svoj zaostanek so znižali na točko (21:22), imeli napad za izenačenje, žal pa je žoga končala v mreži. Dokončno v osmino finala pokala CEV je Benfici zagotovil Bandero.

Foto: Jure Banfi Ker je bilo vse odločeno glede potnika v osmino finala, sta v tretjem nizu oba trenerja premešala svoji postavi. Podobno kot v prvem nizu so tudi v tretjem Portugalci hitro prišli do visoke prednosti (5:1), na servis Michala Godlewskega pa so povedli z 10:4. Ko je Nivaldo Nadhir zaključil še enega od svojih napadov, je bilo na semaforju že 14:6. Po visokem zaostanku so se kamniški odbojkarji bolj ali manj sprijaznili s porazom tudi v tretjem nizu. Čeprav so ga pred končnico niza prepolovili (14:18), zmaga Benfice ni bila več vprašljiva. Z blokom je tekmo končal Eduardo Brito.

Gašper Ribič, trener Calcit Volleyja, je po porazu povedal: "Žal se moram spet ponavljati kot že bolj ali manj celotno. Spet se nam je zgodilo, da smo imeli v drugem nizu aktiven izid, da smo igrali dobro, nato pa so se pojavile lastne napake, ki so za nas usodne. Namesto, da bi izid v nizih izenačili, so gostje slavili napredovanje v osmino finala pokala CEV. Ko se nam začno pojavljati napake, gremo potem v drugo, tretjo in posledica je poraz. Upam, da se nam bo to prej ali slej obranilo v našo korist."