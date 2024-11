Znani polfinalisti in četrtfinalistke odbojkarskega pokala

Znani so polfinalisti odbojkarskega pokala Slovenije za moške in četrtfinalistke enakega tekmovanja v ženski konkurenci. V moški konkurenci se bo 11. decembra ACH Volley Ljubljana v gosteh pomeril s Krko, Fužinar Sij Metal Ravne pa se bo na Koroškem srečal z OK i-Vent Mariborom.

V četrtfinalu sta se v Murski Soboti Panvita Pomgrad in OK i-Vent Maribor razšla po petih razburljivih nizih, tretji se je končal šele pri rezultatu 42:40 v korist Prekmurcev, ki so nato s 27:29 klonili v četrtem nizu, zatem pa izgubili še petega.

Fužinar Sij Metal Ravne je gostil Merkur Triglav Kranj, dvoboj pa so po treh izenačenih nizih dobili Korošci.

Branilci pokalnega naslova, odbojkarji Calcit Volleyja, so se v Kamniku merili z državnimi prvaki iz Ljubljane in jim odščipnili niz, česa več pa Ljubljančani niso dopustili. Kot zadnji so se med štiri najboljše ekipe pokalnega tekmovanja uvrstili odbojkarji Krke, ki so dvoboj z Alpacem Sportivo s 3:1.

Pri ženskah so branilke pokalnega naslova, odbojkarice OTP banke Branik, prepričljivo dobile obračun osmine finala proti ekipi ŽOK Murexin Puconci, brez izgubljenega niza pa so se med osem najboljših ekip pričakovano prebile tudi aktualne državne prvakinje iz Calcit Volleyja, ki so bile uspešnejše od ŽOK Triglava Kranja. Napet obračun smo spremljali v Hočah, kjer sta zasedbi Formisa in Radol'ce Volley sicer odigrali le tri nize, a so se vsi končali na razliko in v korist Gorenjk.

Brez večjih težav so se v četrtfinale uvrstile odbojkarice Ankarana, ki so odpravile TPV Volley NM in Luke Koper Volley, ki so bile prepričljivejše od Vitala Ljubljana I. OD Krim I pred domačimi navijači ni bil kos SIP Šempetru, ki je prav tako slavil z 0:3, z enakim rezultatom pa se je z gostovanja pri ekipi Weiler Volley Zreče I vrnil GEN-I Volley. Od ekip, ki nastopajo v Sportklub prvi odbojkarski ligi, se v četrtfinale ni uspelo prebiti le zasedbi Grosuplja, ki je morala priznati premoč ŽOK Šentvidu.

OTP banka Branik se bo za uvrstitev v polfinale v gosteh pomerila z zasedbo Radol'ca Volley, ŽOK Šentvid bo gostil Luko Koper Volley, Calcit Volley odhaja na gostovanje k Ankaranu, SIP Šempeter pa se bo pred svojimi navijači meril z GEN-I Volleyjem. Tekme četrtfinala bodo odigrane med 9. in 13. decembrom.

