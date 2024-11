Novogoričanke v boju za napredovanje gostijo romunsko zasedbo

Odbojkarice GEN-I Volley, ki so v šestnajstini finala priredile preobrat in napredovale v osmino finala tekmovanja, bodo prvi dvoboj tega odigrale doma. Za napredovanje se bodo merile z romunsko ekipo C. S. M. Targoviste. Povratna tekma bo 11. decembra v Romuniji.