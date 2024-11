Odbojkarice Calcit Volleyja so v ligi prvakinj do zdaj izgubile obe tekmi, po VakifBank v gosteh je bila v dvorani Tivoli od njih boljša tudi Numia Vero Volley iz Milana. Svojo priložnost za prvo zmago v skupini C bodo iskale v četrtek ob 21.30 v Portu. "Glede na rezultate, kako je Porto igral z nasprotnicami v naši skupini, vidimo priložnost za zmago ali vsaj za osvojeno točko," je pred gostovanjem dejala Lara Rituper.

Tudi najboljša portugalska ekipa je, tako kot Kamničanke, po dveh odigranih krogih še brez zmage v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Medtem ko so Kamničanke osvojile niz v Istanbulu, je Porto obakrat izgubil z 0:3. Sodeč po teh izidih, bi to lahko bila priložnost kamniških odbojkaric za njihovo prvo zmago v ligi prvakinj, ki bi hkrati pomenila tudi prvo zmago za slovensko žensko klubsko odbojko. A Porto, ki je v domačem prvenstvu po devetih krogih z osmimi zmagami na prvem mestu, ima v svoji ekipi kar osem tujih odbojkaric.

Osem tujk, dolga klop

"Po tekmah z Milanom in VakifBank je težko soditi o njihovi kakovosti, zato smo se bolj osredotočili na njihove tekme v domačem prvenstvu in v kvalifikacijah lige prvakinj, ko so premagale špansko ekipo Gran Canaria. Dejstvo je, da so nosilke njihove igre tujke, predvsem Brazilka Victoria Pinto in Nizozemka Puck Hoogers, ki sta v zadnjem obdobju njihovi glavni napadalki. Glede na to, da imajo osem tujk, imajo širino, dve podajalki, ki ju trener lahko menja, tri sprejemalke, dve korektorici, tri, štiri blokerke. In če kateri od igralk začetne postave ne gre, imajo na klopi zanje primerne menjave. Sta pa Pinto in Hoogers, kot sem že dejal, najbolj vroči," je po torkovem treningu v klubski mikrofon dejal trener Kamničank Bruno Najdič, ki je v ponedeljek, ko so njegove varovanke v osmini finala slavile v Kranju, po daljšem času spet lahko računal na Asjo Šen.

"Asja je začela trenirati šele prejšnji teden in še to s pol moči, toda v ponedeljek je bila tekma, v kateri smo jo lahko preizkusili. Njena vrnitev nam bo prinesla določeno širino, pričakovati, da bo po mesecu odmora tekmo odigrala na najvišji ravni, pa je težko," pravi Najdič in dodaja, da bo eden glavnih dejavnikov, kako v Portu doseči tako želeno zmago, servis, drugi pa sprejem.

"Imam upanje, da lahko prvič zmagamo, česar si vsi tako želimo," pravi trener Bruno Najdič. Foto: Aleš Fevžer

"Vztrajati pri agresivnem servisu"

"Proti vsaki ekipi, ko imamo agresiven servis, lažje igramo. Ves čas bomo morali vztrajati pri agresivnem servisu, da bi prihajali do lažjih protinapadov. Nekaj podobnega velja tudi za sprejem, kajti z izjemo Maše Pucelj nimamo igralke, ki bi bila nevarna na visokih žogah, ob dobrem sprejemu pa je potem naša igra bolj raznovrstna, do izraza pa pridejo naše blokerke. V zadnjem času je v dobrem stanju Lara Rituper, zato moramo to njeno formo izkoristiti z dobrim sprejemom. Videli pa bomo, kako uspešni bomo v bloku, saj je portugalska ekipa v napadu vedno nad 40 odstotki, vse pa si bomo olajšali z agresivnim servisom. Imam upanje, da lahko dosežemo prvo zmago, ki si jo vsi tako želimo."

"Smo v dobrem, zmagovalnem ritmu, to je naša priložnost, da se vpišemo v zgodovino"

Na prvo zmago v ligi prvakinj računa tudi Rituper, ki je v zadnjih tekmah ob dobri igri v bloku zelo učinkovita v napadu. "Glede na rezultate, kako je Porto igral z nasprotnicami v naši skupini, vidimo priložnost za zmago ali vsaj za osvojeno točko. Naša pomanjkljivost je morda ta, da nas čakata potovanje in tekma v gosteh, dobro pa je, da smo trenutno v dobrem, zmagovalnem ritmu in da je to naša priložnost, da se vpišemo v zgodovino," je o pričakovanjih pred tekmo v Portu dejala 22-letna blokerka, ki drugo sezono igra za Calcit Volley.

Tekma v Portu se bo začela ob 21.30 po slovenskem času.