Zahteven evropski uvod za Mariborčanke

Mariborčanke so se neposredno uvrstile v osmino finala turnirja pod okriljem Evropske odbojkarske zveze, tekmice Vandoeuvre Nancy pa so v šestnajstini finala po dveh tekmah izločile ekipo iz nemškega Dresdna. Glede na to, da ekipa iz Dresdna sodi v vrh nemških prvoligaških ekip in je vodilna, zasedba iz Nancyja nedvomno velja za zelo močno ekipo.

Večino ekipe sestavljajo tuje igralke, klub pa trenutno zaseda četrto mesto v francoski ženski odbojkarski ligi, kar pomeni, da bankirke čaka zelo trd oreh za uvrstitev v nadaljnji krog tega tekmovanja

Povratna tekma bo čez dva tedna v Franciji.