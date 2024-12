Novogoričanke se poslavljajo od Evrope

Odbojkaricam GEN-I Volleyja ni uspel veliki met z uvrstitvijo v četrtfinale pokala challenge. Na povratni tekmi osmine finala so z 0:3 (-21, -21, -15) v gosteh izgubile proti romunski ekipi Targoviste. Romunke so zmagale že na prvi tekmi, v Novi Gorici je bil izid 3:2.

Novogoriške odbojkarice se dvignjenih glav za letos poslavljajo od evropskih tekmovanj. Že s samo uvrstitvijo v osmino finala pokala challenge jim je uspel lep dosežek, tudi v obračunu z bogatejšo romunsko ekipo pa se niso osramotile.

Že na prvi tekmi so bile favoritinjam povsem enakovreden tekmec, čeprav je bil izid na povratni tekmi na pogled manj ugoden, pa jih gostiteljice vsaj v prvih dveh nizih niso nadigrale. Razliko med ekipama je naredila predvsem Američanka Riley Morgan Wagoner, njeni servisi in napadalne točke so omogočili, da so si domače priigrale prednost, ki so jo na koncu zadržale.

Gostje so tekmo dobro začele, po napadalni akciji Žane Godec so povedle s 5:2, nato pa bile po zaslugi razpoložene Nevene Vukčević v vodstvu vse do izida 11:10. Odločilna serija točk domačih pa je prišla po izidu 13:13, ko je Wagoner s servisi poskrbela za štiri zaporedne točke, njen as je pomenil izid 17:13. Po tem se Slovenke več kot na tri točke niso več približale.

Podoben potek je imel tudi drugi niz, gostje so vodile na začetku, nato pa pred končnico zaostale z 12:19. Toda predale se niso, prišle so do zaostanka dveh točk, v končnici pa so bile Romunke dovolj zbrane, da so niz dobile.

Še najslabši odpor so nudile v tretjem nizu, v katerem so bile domače v zanesljivem vodstvu od začetka do konca.

Wagoner je dosegla 18 točk, Vukčević na drugi strani dve manj.