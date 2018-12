Ljubljančani v ligi prvakov proti zvezdniškim Rusom, ki nimajo slabe točke

Odbojkarji ACH Volleyja bodo v torek odigrali svojo drugo tekmo v ligi prvakov. Po porazu v Nemčiji jih v drugem krogu skupine C v Tivoliju čaka ruski Zenit iz Sankt Peterburga, ena od boljših ekip lige in glavni favorit skupine. Slovenski prvaki se tega dobro zavedajo, zato zmage ne obljubljajo, njihov glavni cilj bo, da poskušajo igrati čim bolje.

"Rusi so izredno kakovostna ekipa, polna zvezdnikov. Slabe točke praktično nimajo. So veliki favoriti, toda to je odbojka, če se ponudi priložnost, jo bomo skušali izkoristiti," pred tekmo meni trener Ljubljančanov Andrej Urnaut, ki posebne taktike za tekmece ne kuje, želi si le, da njegovi fantje pokažejo vse, kar znajo. Zadnje neprepričljive predstave na domačih igriščih ga ne skrbijo, ne skrbi ga niti dejstvo, da je ekipa v soboto v Kanalu oddala prvo točko v državnem prvenstvu.

Kapetan Pleško: Ne smemo se jih ustrašiti

Matija Pleško upa na bučno podporo s tribun. Foto: Morgan Kristan / Sportida "Tekme v državnem prvenstvu so eno, tekme v ligi prvakov pa drugo. Zenit zagotovo predstavlja največji mogoč motiv, kar tekma proti Salonitu ne. Zato se ne bi oziral na prvenstvo, vem, da so moji fantje v zadnjem času dosegli velik napredek v vseh elementih. V zadnjem obdobju so pokazali nekaj dobrih iger, želim si, da bi dobro igrali tudi jutri," je svoje prepričanje izrazil nekdanji odličen odbojkar.

Zvezdniki ekipe iz Sankt Peterburga so Slovencem dobro znani nemški korektor Georg Grozer, nekdanji ruski reprezentant Aleksander Volkov, olimpijski prvak iz leta 2012 in dobitnik številnih kolajn z največjih tekmovanj, Andrej Aščev, lani z Rusijo evropski prvak, reprezentančne izkušnje že imata tudi Sergej Atipkin in Artem Zelenkov. Tu sta še Kubanec Oreol Camejo Durruthy in Slovak Lukaš Diviš. Grozer in Diviš sta lani v Ljubljani gostovala z Lokomotivo iz Novosibirska, ki je po treh dokaj izenačenih nizih zmagala s 3:0.

"Res so odlična ekipa, a ne smemo se je prestrašiti, moramo biti pogumni. Po mojem mnenju bo naša glavna naloga, da žogo zadržimo na naši strani, da bo lažje organizirati napad. Upamo na zadostno podporo s tribun, želimo, da bi bili navijači številčni in glasni," pa je svoje želje predstavil kapetan ekipe Matija Pleško.

Slovak Diviš: ACH Volley je nevarna ekipa

Rusi so v prvem krogu doma s 3:2 premagali francoski Chaumont, konec prejšnjega tedna pa so z 1:3 izgubili finale ruskega pokala proti Zenitu iz Kazana, aktualnemu evropskemu prvaku.

Slovenski prvaki so tehnično odlično podkovani. Foto: CEV

"Proti Francozom ni igral naš Kubanec. Bili smo nervozni, mogoče še ne najbolje pripravljeni, a to je že preteklost. Zavedamo se, da je ACH Volley nevarna ekipa, nikakor si ne bomo privoščili podcenjevanja. Vemo, da niso visoki, da so tehnično odlično podkovani in agresivni. Priznavamo pa vlogo favoritov, a smo pod pritiskom, mi na tej tekmi moramo zmagati, to od nas zahtevajo sponzorji. Gostitelji bodo lahko bolj sproščeni. Naša zmaga ni samoumevna, v odbojki se presenečenja dogajajo, to je na evropskem prvenstvu 2015 dokazala tudi slovenska reprezentanca, ki jo dobro poznam in cenim," pa je pred obračunom razmišljal slovaški reprezentant Diviš.