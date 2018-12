Slovenske odbojkarice v evropski ligi v težki skupini

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo prihodnje leto nastopila v evropski ligi. Slovenija bo igrala v srebrni ligi, v skupini B se bo pomerila s Portugalsko, Grčijo in Estonijo. Osnovni cilj naše izbrane vrste je uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

Slovenke se bodo kot prve nosilke skupine B uvodoma predvidoma srečale z Estonkami, prva tekma bo na sporedu 25. ali 26. maja prihodnje leto.

"Vemo, da skupina ni lahka, a smo v preteklosti s temi reprezentancami že igrali in vemo, da jih lahko premagamo. Moramo pa nasprotnice spoštovati, še posebej Grkinje, saj so v zadnjem času kot ekipa zelo napredovale. Portugalska je zelo neugodna ekipa, saj ima na igrišču posebno energijo, Estonija pa ima nekaj zelo dobrih, izkušenih igralk. Estonija je tudi že nastopila na zaključnem turnirju. Ne bo lahko, a moramo zaupati v svoje sposobnosti. Razmišljati moramo pozitivno in verjeti v to, da lahko zmagamo. Se bomo pa na tekmovanje vsekakor dobro pripravili," je neposredno po žrebu dejal slovenski selektor Alessandro Chiappini.

V skupini A bodo igrali Romunija, Gruzija, Izrael in Ciper.

Uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice, kar je tudi osnovni cilj slovenske vrste, si bosta priigrali po dve najuspešnejši reprezentanci iz vsake skupine, v zlato ligo pa bodo napredovale le zmagovalke. Lani so bile to Švedinje.

Slovenke so v evropski ligi nazadnje nastopile leta 2016, ko so se uvrstile med štiri najboljše reprezentance, nato pa so jih v polfinalu izločile Slovakinje.