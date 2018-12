Odbojkarji ACH Volleyja so v tekmi srednjeevropske lige premagali madžarsko ekipo Vegyesz Kazincbarcika s 3:0 (19, 19, 14). Člani Calcit Volleyja so prav tako slavili suvereno zmago, in sicer so Posojilnico Aich/Dob ugnali pav tako s 3:0 v nizih (23, 25, 20).