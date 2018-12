ACH Volley v Zagrebu ni oddal niza

Odbojkarji ACH Volleyja so v svoji četrti tekmi srednjeevropske lige zabeležili tretjo zmago. V Zagrebu so s 3:0 (24, 22, 19) premagali vedno neugodno Mladost. Z zmago so tudi prišli na prvo mesto prvenstvene razpredelnice, pred Posojilnico Dob, s katero so v medsebojni tekmi izgubili, imajo točko prednosti.

Kljub zmagi s 3:0 Ljubljančanom v ni bilo lahko, v njihovi igri je bilo zagotovo precej rezerv. Prav vsi nizi so bili izenačeni, odločila jih je šele končnica, v kateri pa so bili gosti bolj zbrani.

V prvem nizu so Zagrebčani vodili z 22:20, toda s servisi Matica Videčnika in uspešnimi zaključki Jorija Manthe so spreobrnili izid in prišli do vodstva. V drugem so ves čas zaostajali, prvič so domače ujeli šele na 19. točki, po izenačenju na 22:22 pa so dosegli tri zaporedne točke, zadnjo je z blokom prispeval Videčnik.

"Igrali smo dobro, predvsem smo pokazali zbrano igro v končnicah nizov. Mislim, da smo zasluženo zmagali, kar je še tudi precej pomembno za nas, je to, da smo našli dober tekmovalni ritem," je po tekmi dejal Urnaut.

Dvorana Bojana Stranića, gledalcev 100, sodnika: Mezoffi, Tillmann (oba Madžarska).



Mladost: Sabljak 3, Radoš, Nikačević 2, Mitrašinović, Bakonji, Sedlaček 17, Šarčević, Mišura 2, Jurić, Prlić 13, Marelić 4, Krnić 1, Dukić 4, Mihalj, Jakovac, Delić.



ACH Volley: Kovačič, Purić, Pavlović 7, Satler, Pleško, Brulec, Đirlić 7, Okroglič 8, Mantha 10, Vilimanović, Videčnik 7, Polujan 16.

