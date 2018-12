Kamničani po zmagi na derbiju skočili na drugo mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarji Calcita so s 3:0 premagali Maribor in skočili na drugo mesto lestvice.

Odbojkarji Calcita so s 3:0 premagali Maribor in skočili na drugo mesto lestvice. Foto: Klemen Brumec

V derbiju 9. krogu 1. DOL so odbojkarji Calcita s 3:0 v nizih premagali Maribor in ga prehiteli na drugem mestu. Panivta je slavila pri Hočah, Salonit je brez izgubljenega niza ugnal Krko, najbolj vroče je bilo v Črnučah, kjer so odbojkarji Hiše na kolesih slavili po petih nizih. Vodilni ACH Volley je že v četrtek s 3:0 odpravil Šoštanjčane.