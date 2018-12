Kranjčani šokirali Kanalce, mrtvi tek ACH Volleyja

Odbojkarji ACH Volleyja so v 8. krog 1. DOL za moške prišli še do osme zmage. Oranžni zmaji so se v Tivoliju poigrali tudi s Hočami in ostali stoodstotni. Za lepo presenečenje so poskrbeli Kranjčani. Hiša na kolesih je v treh nizih premagala Salonit Anhovo, ki je v zadnjih tednih igral v odlični formi. S 3:0 so pri Panviti slavili tudi Kamničani, pred domačimi gledalci pa so se brez izgubljenega niza proti Črnučam potrditve drugega mesta veselili Mariborčani. Najbolj tesno je bilo med Šoštanj Topolšica in Krko, Novomšečani so slavili po petih nizih.