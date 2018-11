ACH ostaja stoodstoten, Črnučani presenetili Kamničane

V obračunu 7. kroga 1. DOL je vodilni ACH Volley s 3:1 premagal Panvito in ostal stoodstoten, Salonit Anhovo je s 3:0 odpihnil Mariborčane, tudi odbojkarji Šoštanja so končali brez praske. Presenečenje so pripravili člani Črnuč, ki so s 3:1 premagali Calcit Volley.