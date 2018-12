V Ljubljani zlato grški in beloruski dvojici, slovenskima peto mesto

V Ljubljani se je danes s finalnima obračunoma končal turnir svetovne serije v odbojki na mivki. Najboljši sta bili Grkinji Panagiota Karagkouni in Vasiliki Arvaniti v ženski konkurenci ter Belorusa Aleksander Žadkov in Pavel Pjatruška v moški konkurenci. Slovenski dvojici Vid Jakopin/Jure Peter Bedrač in Ana Skarlovnik/Nina Lovšin sta bili peti.

Vasiliki Arvaniti, dvakratna evropska prvakinja in trikratna udeleženka olimpijskih iger, je imela skupaj s Panagioto Karagkouni na poti do zmage nekaj težav le v polfinalu, v katerem sta igrali proti prvima nosilkama, Ukrajinkama Marini Samodaj in Diani Lunini. Grkinji sta slavili po treh nizih, s 15:13 v odločilnem, tretjem nizu. V finalu sta bili z 21:18 in 21:15 uspešnejši od Litovk Vytene Vitkauskaite in Urte Andriukaityte.

Arvanitijeva je tako po dveletni odsotnosti z igrišč in junijskem porodu prvič stopila na mivko in takoj prišla do zmage. "Želela sem spet doživeti vsa ta čustva. Želela sem igrati in uživati v igri. Bila sem lačna tekem, saj zares dolgo nisem tekmovala. Tukaj, v Ljubljani, sem zelo uživala, zlata medalja pa je za naju popoln začetek," je povedala 33-letna Grkinja, katere cilj je vsaj še en nastop na olimpijskih igrah.

Zmagovalca moškega dela turnirja sta postala Žadkov in Pjatruška, ki sta s finalno zmago nad Turkoma Selcukom Sekercijem in Safo Urlujem z 21:19 in 21:16 upravičila vlogo prvih favoritov. Edini poraz na turnirju sta doživela proti slovenskima odbojkarjema, Jakopinu in Bedraču.

V boju za tretje mesto pri dekletih sta bili uspešnejši prvi nosilki turnirja, Marina Samodaj in Diana Lunina, ki nista imeli veliko dela s komaj 16-letnima Latvijkama Varvaro Brailko in Anete Namike.

Pri moških je tretje mesto pripadlo obetavnima Avstralcema Paulu Burnettu in Maximilianu Guehrerju, ki sta z 2:1 v nizih odpravila Nemca Robina Sowo in Erica Stadieja.

Med devetimi slovenskimi dvojicami, ki so nastopile na turnirju, so se s petim mestom izkazali Jakopin in Bedrač ter Skarlovnikova in Lovšinova. Danijel Pokeršnik in Gašper Plahutnik ter Nina Zdešar in Katarina Bulc so na koncu osvojili deveto mesto. Matevžu Berku in Iztoku Novaku, Aleksandru Dulaiju in Manuelu Grünwaldu ter Niki Benedik Bevc in Niki Horvat in Katarini Fabjan in Klari Kregar se ni uspelo prebiti v izločilne boje. V kvalifikacijah sta tekmovanje zaključila Uroš Erpič in Matija Primec.