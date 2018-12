Finale brez slovenske udeležbe

Slovenskih odbojkarjev in odbojkaric na mivki na turnirju svetovne serije FIVB Beach Volleyball World Tour 1 Star Satellite, ki poteka v Ljubljani, ne bo v bojih za odličja. Najboljša uvrstitev med devetimi slovenskimi dvojicami je uspela Ani Skarlovnik in Nini Lovšin ter Juretu Petru Bedraču in Vidu Jakopinu, ki so turnir zaključili na 5. mestu.

Jure Peter Bedrač in Vid Jakopin sta tekmovanje zaključila potem, ko sta morala v četrtfinalu priznati premoč Turkoma Selcuk Sekerci in Safa Urlu. Slednja sta slavila z 0:2 (15:21, 20:22). Pred tem sta Slovenca v repasažu izločila odlična Rusa Danila Kuvičko in Antona Kislicina.

"Na splošno sva s predstavo na turnirju oba zadovoljna. Peter je zelo dobro igral. Česa več nisva mogla pričakovati in ne moreva biti razočarana nad igro in rezultatom. Zagotovo je še veliko rezerve, če nameniva odbojki na mivki še več časa, pa bo zadeva še boljša," je bil po turnirju zadovoljen Jakopin.

Danijel Pokeršnik in Gašper Plahutnik, sicer naša najvišje postavljena odbojkarja na mivki na turnirju, sta se morala od nadaljnjega tekmovanja posloviti v izločilnih bojih, po porazu s Kazahstancema Aleksejem Kulešovom in Artemom Petrosiantsom, ki sta se veselila zmage z 22:20 in 21:17.

"Poslavljava se od tekmovanja in ostaja grenak priokus, saj sva si doma želela narediti več. Najina igra v bloku in obrambi ni delovala tako kot je morda na prvih dveh tekmah. Res je, da sta nasprotnika dosegla par srečnih točkah ravno v trenutkih, ko sva ju ulovila in sta se spet odcepila. Ampak je, kar je. Poizkušala bova tekmo analizirati, tudi trener bo povedal svoje. Sistem je tak, da popravnih izpitov ni," je bil jasen Pokeršnik.

Kazahstanska odbojkarja na mivki sta bila pred tem usodna tudi za še ena slovenska predstavnika, Iztoka Novaka in Matevža Berka, ki sta klonila z 1:2 v nizih.Brez zmage sta ostala tudi Aleksander Dulai in Manuel Grünwald, ki nista bila kos Norvežanoma Jornu Gamlemoenu in Christianu Hellandu.

Fotoutrinki (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Pri dekletih sta od Slovenk prvi na mivki stopili Nina Zdešar in Katarina Bulc, ki se jima ni uspelo prebiti med najboljših osem dvojic in sta na koncu sta osvojili 9. mesto ter tako ponovili dosežek z avgustovskega turnirja v Ljubljani. Od naših deklet sta bili z 21:17 in 21:15 uspešnejši prvi nosilki Diana Lunina in Marina Samoday.

"Zelo sem zadovoljna z nastopom. Mislim, da sva pokazali, da se lahko boriva tudi proti boljšim ekipam. Žal mi je, da še nima toliko izkušenj, da bi igro lahko skozi celo tekmo držali na visoki ravni, ker bi bilo na koncu lahko malo drugače, a sem zadovoljna," je dejala Bulčeva, Zdešarjeva pa je spregovorila še o načrtih za prihodnost: "Upam, da bova igrali še na kakšnem 1 Star turnirju ali pa še kaj več. Upava tudi, da bova igrali tudi na evropskih prvenstvih do 18 in do 20 let. Sicer pa bova tudi še naprej trenirali tako kot sva doslej, da bova še bolj napredovali."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prav Ukrajinki sta bili usodni tudi za naši najboljši odbojkarici na mivki, Ano Skarlovnik in Nino Lovšin, ki sta turnir zaključili na petem mestu.

"Ukrajinkama je šlo zares dobro, igrali sta brez napak. Odigrati bi morali sanjsko tekmo, da bi ju lahko premagali, sploh glede na to, v kakšni formi sta tekmeci danes igrali. Sva pa midve naredili par napak in tistih par najinih napak je naredilo razliko, ki je na koncu prevesila tekmicama v prid," je po zadnji odigrani tekmi komentirala Skarlovnikova.

