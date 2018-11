Slovenke in Slovenci so se prvi dan turnirja v Črnučah odlično odrezali: padla sta tudi prva nosilca

Slovenski odbojkarici na mivki, Ana Skarlovnik in Nina Lovšin, sta se na turnirju svetovne serije, FIVB Beach Volleyball World Tour v Ljubljani uvrstili med najboljših osem dvojic. V moški konkurenci so s pomembnima zmagama navdušili Vid Jakopin in Jure Peter Bedrač ter Danijel Pokeršnik in Gašper Plahutnik.

Skarlovnikova in Lovšinova, sicer petopostavljena ekipa na turnirju, sta najprej slavili nad Poljakinjama Kingo Legieto in Aneto Kaczmarek, nato pa sta bili boljši še od Belgijk Sarah Cools in Lise Van den Vonder ter se veselili prepričljive uvrstitve med najboljših osem dvojic. "Obe tekmi nama je uspelo zmagati z 2:0, kar pomeni, da sva prihranili nekaj energije za soboto, ko bova skušali narediti vse, prikazati najino najboljšo igro in da nama uspe uvrstitev v polfinale," je bila vesela Skarlovnikova

Enako prepričljivi kot Slovenki sta bili še Grkinji Panagioto Karagkouni in Vasiliki Arvaniti, slednja je nekdanja dvakratna evropska prvakinja in trikratna udeleženka olimpijskih iger. Med najboljšo osmerico bomo spremljali še Italijanki Jessico Allegretti in Jessico Jenifer Luca ter Litovki Vytene Vitkauskaite in Urte Andriukaityte.

V drugi del tekmovanja sta se uvrstili še eni naši predstavnici, Katarina Bulc in Nina Zdešar, ki sta na prvi tekmi, z 1:2, klonili proti Madžarkama Eszter Lutter in Szandra Szombathelyi, nato pa sta se z zmago, z 2:0, nad Švedinjama Isabelle Pahlsson in Anniken Radstrom prebili v izločilne boje. Nika Hrovat in Nika Benedik Bevc ter Katarina Fabjan in Klara Kregar so z nastopi, žal zaključile.

Vid Jakopin in Jure Peter Bedrač sta se že uvrstila med 12 najboljših parov. Foto: FIVB

Jakopin in Bedrač šokirala prva nosilca

V moški konkurenci sta najprej navdušila Vid Jakopin in Jure Peter Bedrač, ki sta presenetila prva nosilca turnirja, Belorusa Aleksandra Žadkova in Pavla Pjatruško in sta si tako že zagotovila napredovanje med najboljših dvanajst parov. "Z Juretom se tudi na naslednjih tekmah ne bova osredotočala na kakšne tehnične specifike. Želiva si konstantnih nastopov, s čim manj napakami. Tekma je bila lepa, Belorusa sta zelo močno napadala, a je bila najina igra v bloku danes zares dobra in vesela sva te zmage," je povedal Jakopin.

Poki in Plahutnik boljša od Rusov

Zelo dobro igro sta nato prikazala še Danijel Pokeršnik in Gašper Plahutnik, ki sta se v napetem obračunu veselila zmage nad Danilom Kuvičko in Antonom Kislistinom. Slovenca sta bila od ruskih odbojkarjev uspešnejša z 2:0.

Danijel Pokeršnik in Gašper Plahutnik sta bila boljša od Rusov. Foto: FIVB

"Vesela sva te prve zmage. Kakor sem rekel že pred turnirjem, ne gre nobene ekipe podcenjevati. Rusa sta pokazala, da sta res Rusa in sta kvalifikacije zelo gladko dobila, vedela sva, da bo tekma težka. Nasprotnika sta bila za naju neznanka, vedela sva, da morava dobro igrati v igri za menjavo in si točke zagotavljati iz protinapadov. Oba z Danijelom sva igrala zelo dobro in tudi zelo pametno, tako da odličen začetek turnirja in odlična popotnica za naprej," je bil po tekmi zadovoljen Plahutnik.

Iztok Novak in Matevž Berk sta z 1:2 v nizih klonila proti Poljakoma Kacperju Kujawiaku in Mateuszu Paszkowskem in si bosta napredovanje v izločilne boje skušala zagotoviti v soboto, enako kot tudi Aleksander Dulai in Manuel Grünwald, ki sta z 0:2 izgubila s Turkoma Selcukom Sekercijem in Safo Urlujem.

Jutrišnji obračuni se bodo v Športnem parku Ludus v Črnučah začeli ob 9. uri, z moškim delom tekmovanja. Tekme deklet bodo na sporedu ob 13. uri.