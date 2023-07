Državni prvaki v odbojki na mivki so ...

Maja Marolt in Živa Javornik sta se brez težav uvrstili v četrtfinale, v katerem sta bili boljši od Anastazije Žnidar in Anje Puckmeister, v polfinalu pa sta mladi odbojkarici na mivki, ki ju v kratkem čaka tudi nastop na evropskem prvenstvu do 22 let, z 2:1 odpravili Zojo Kalar in Tijo Šketa Rozman.

Špela Morgan in Anja Maček sta se v finale prebili po četrtfinalni zmagi nad Ano Skarlovnik in Nino Kontrec, ki sta nastop odpovedali, in zmagi na polfinalnem obračunu proti Asji Šen in Katarini Bulc, od katerih sta bili boljši z 2:1. V velikem finalu sta v prvem nizu z 21:18 slavili Marolt in Javornik, v drugem sta bili z 21:19 boljši Morgan in Maček, tretji niz pa sta s 15:9 dobili lanski prvakinji.

"Zelo sva zadovoljni, da sva ubranili naslov državnih prvakinj in hkrati veseli, da sva prikazali svojo igro. Veseli sva tudi, da je bila finalna tekma dobra. Prvenstvo je sicer krojilo vreme, a smo kljub vsemu lahko odigrali vse tekme, igrišče je bilo odlično pripravljeno in organizatorje za to lahko le pohvalim," je dejala Maroltova.

Lanski prvak Klemen Šen (naslov je osvojil z Nejcem Zemljakom) in večkratni slovenski prvak Danijel Pokeršnik sta si pot v finale utrla s četrtfinalno zmago proti Joštu Leniču in Gregi Okrogliču, v polfinalu pa sta po hudem boju in treh nizih, s 26:28, 23:21 in 15:9, odpravila Črtomira Bošnjaka in Žigo Kumra.

Tadej Boženk, ki je moči znova združil s povratnikom na peščena igrišča Vidom Jakopinom, je s soigralcem v četrtfinalu odpravil Primoža Zemljiča in Marina Novaka, v polfinalu pa sta bila z 21:19 in 21:16 uspešnejša od Marka Pečnika in Jake Jevšnika. Veliki finale je prinesel dva niza. V prvem sta bila Pokeršnik in Šen zanesljiva, slavila sta z 21:15, zatem pa sta po napetem boju s 26:24 osvojila še drugi niz in se veselila novega naslova državnih prvakov.

"Državno prvenstvo je vedno nekaj posebnega, tokrat je bilo še toliko bolj, saj sem lovil rekordni deveti naslov. Zares sem vesel, da nama je uspelo, še posebej po polfinalni tekmi, na kateri sva bila že povsem blizu izpada, na koncu pa sva se s Klemnom veselila zmage in naslova, jaz celo na domačem igrišču v Mežici," je dejal Pokeršnik.