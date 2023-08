Ljubljanica je gostila prvi turnir v odbojki na vodi. V ženski konkurenci sta zmagali sestrični Tajda in Nina Lovšin, v moški pa Čeha Martin Melmuka in Adam Štoček.

Slovenski odbojkarici Tajda in Nina Lovšin sta zmagovalki prvega turnirja v odbojki na vodi re:do Volleyball on Water, ki ga je gostila Ljubljana. V moški konkurenci sta slavila Čeha Martin Melmuka in Adam Štoček.

Ljubljanica se je pretekli konec tedna spremenila v prizorišče prvega turnirja v odbojki na vodi na svetu, na katerem so nastopili odbojkarji in odbojkarice iz enajstih držav: Slovenije, Hrvaške, Brazilije, Francije, Finske, Češke, Madžarske, Italije, Poljske, Nizozemske, Madžarske in Srbije, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

V ženski konkurenci sta v središču Ljubljane slavili Nina in Tajda Lovšin, ki sta bili v finalu z 21:18 in 21:19 boljši od Klare Kregar in Lane Žužek.

"Zelo sem zadovoljna, da sva zmagali in da sem imela priložnost zaigrati s sestrično Tajdo, s katero se v igri zelo dobro ujameva. Prikazali sva igro na precej visoki ravni in se na koncu veselili zmage. Že lani, ko sem igrala na promocijskem turnirju, mi je vse skupaj ostalo v zares lepem spominu in navdušena sem nad tem, da so se organizatorji odločili narediti še korak naprej ter izpeljati pravo tekmovanje. Upamo, da bodo vztrajali tudi v prihodnje, saj gre za izjemen dogodek, na katerem smo vsi z veseljem nastopili," so pri OZS povzeli besede zmagovalke Nine Lovšin.

Za najboljša igralca turnirja sta bila izbrana Slovenka Tajda Lovšin in Čeh Martin Memluka. Foto: Aleš Oblak

V moški konkurenci sta se prvega mesta veselila Čeha Martin Melmuka in Adam Štoček, ki sta bila v boju za zlato odličje z 21:17 in 21:19 uspešnejša od slovensko-hrvaške naveze Tadej Boženk/Josip Pribanić.

"Težko že tako hitro po koncu strnem svoje vtise, a česa takega še nisem čutil. Bilo je neverjetno. Zares nimam besed. Gledalci so bili izjemni, organizacija prav tako in ne morem najti niti ene pomanjkljivosti. Mislim, da ima odbojka na vodi prihodnost, da bi morali turnirje organizirati povsod po svetu, lahko tudi kot svojo serijo turnirjev, saj se povsem razlikuje od odbojke in odbojke na mivki. Zares fantastično," je bil navdušen Štoček.

"Zelo sem zadovoljen s prikazanim in v teh dveh dneh ne bi ničesar spreminjal. Seveda bi si želel zmage, a menim, da sva z Josipom prikazala dobro igro. Na drugi strani sta bila pač odlična Čeha, ki sta igrala na zares visoki ravni in nama nista prepustila niti točke. Morda le kakšno na koncu, ko sta že vedela, da sta blizu zmagi. Mislim, da smo prikazali dobro odbojko in da smo tudi na ta način še dodatno poskrbeli za njeno priljubljenost," pa je bil s prikazanim zadovoljen Boženk.

Utrinki turnirja na Ljubljanici (foto Aleš Oblak):

