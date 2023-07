Kotnik in Lovšin na Dunaju šesti nosilki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin bosta med 2. in 6. avgustom igrali na evropskem prvenstvu na Dunaju, kjer bosta nastopali kot šesti nosilki. Uvodoma se bosta pomerili s finsko navezo Sara Sinisalo - Anniina Parkkinen.

Najboljši slovenski odbojkarici na mivki Kotnik in Lovšin se bosta v boj za evropski prestol podali drugič. Premierno sta na EP nastopili lani v Nemčiji, kjer sta zasedli 17. mesto.

V uvodnem delu sezone sta bili zaradi poškodb kar nekaj časa odsotni z igrišč. Posledično pri Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) niso vedeli, kaj pričakovati, ko so se tekmovanja enkrat začela. Glede na vse opravljeno delo v pripravljalnem obdobju in glede na letošnje rezultate so občutki mešani.

Odbojkarici sta namreč nanizali nekaj zelo dobrih predstav, ko sta premagovali tudi najboljše ekipe s svetovne lestvice, nekaj tekem pa sta odigrali precej slabše.

Martin Sattler Foto: Osebni arhiv Tineta Sattlerja

Sattler: Forma se še lovi

"Nihanja se torej še pojavljajo, forma se še lovi, a vse to je glede na pripravljalno obdobje, ki ni potekalo po načrtih, nekako razumljivo. A upanje nam vliva igra, s katero sta Tjaša in Tajda le nekaj dni nazaj premagovali tudi najboljše brazilske ekipe," je pred odhodom na Dunaj dejal trener slovenske dvojice Martin Sattler.

Lovšin pa je dodala: "Trajalo je nekaj časa, da sva se spet navadili na tekmovalni ritem, saj ni enako trenirati ali tekmovati. Nekaj turnirjev je zdaj že za nama, žal ne veliko, ampak zagotovo je občutek dosti boljši, kot je bil na začetku. Upam, da bo na evropskem prvenstvu le še boljše. Z dobrimi rezultati v lanski sezoni sva si nabrali veliko točk, zaradi česar sva tudi nosilki skupine na letošnjem prvenstvu. A to ne pomeni veliko, slabih ekip ni, vsako tekmo bo treba igrati na vso moč."

Njun prvi dvoboj bo na sporedu 2. avgusta ob 13. uri. "Ne bi želel napovedovati česarkoli na podlagi razvrstitve na lestvici, saj se je pri Tjaši in Tajdi že večkrat pokazalo, da proti boljšim ekipam igrata zelo dobro, velikokrat pa nato izgubita proti, vsaj na papirju, slabšim ekipam. Ravno naša prva tekma proti Finkama, ki imata dosti slabše rezultate in sta dosti nižje uvrščeni na lestvici, prinaša še kako živ spomin na Maldive in tisti poraz, zato kakršnegakoli podcenjevanja ne bo," je dodal Sattler.

Preberite še: