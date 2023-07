Kotnik in Lovšin se iz Edmontona selita v Montreal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta pretekli konec tedna uspešno nastopili na turnirju svetovne turneje v Edmontonu, kjer sta zasedli peto mesto. Po uspešnem nastopu ostajata v Severni Ameriki, že danes ju čakajo kvalifikacije turnirja v Montrealu najvišje svetovne ravni.

"Edmonton sva zapustili zadovoljni. Seveda bi bilo lepše biti v polfinalu, a Brazilki, ki sta turnir na koncu tudi osvojili, sta bili boljši. Preko celotnega turnirja sva pokazali borbenost, agresivnost, discipliniranost glede taktike in zbranost v ključnih trenutkih," se je na zadnji dosežek ozrla Kotnik.

Pred novim izzivom pa je dodala: "V Montrealu naju čaka nov izziv, kvalifikacije elitnega turnirja svetovne turneje, na katerem meriva na glavni del tekmovanja. Glede na to, da sva na poti že kar nekaj časa, saj bo to že peti zaporedni teden igranja, je med turnirji pomembno predvsem to, da se dobro regenerirava. Tudi po dogajanju v Montrealu naju čaka nov nastop, tedaj na evropskem prvenstvu."

V drugem največjem kanadskem mestu se bosta slovenski odbojkarici v kvalifikacije podali kot peti nosilki.