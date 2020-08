Letos brez Slovencev v finalu: Jakopin in Boženk na koncu četrta

Slovenska odbojkarja na mivki Tadej Boženk in Vid Jakopin sta turnir svetovne serije v Ljubljani zaključila na četrtem mestu. Po tesnem porazu v polfinalu sta naša predstavnika v boju za bronasto odličje klonila še proti Avstrijcema Alexandru Huberju in Christophu Dresslerju. Zmagovalca turnirja sta Italijana Andrea Abbiati in Tiziano Andreatti.

Boženku in Jakopinu, ki sta na ljubljanskem turnirju branila zmago, se tokrat ni uspelo povzpeti na zmagovalni oder. Potem, ko sta včeraj v napetem četrtfinalu premagala rojaka Nejca Zemljaka in Jana Pokeršnika, sta bila zelo blizu uvrstitvi v veliki finale. Prvi niz proti Italijanoma Andrei Abbiatiju in Tizianu Andreatti sta dobila z 21:17, nato izgubila s 17:21, v tretjem nizu pa nista izkoristila zaključne žoge ter na koncu izgubila na razliko, s 14:16.

Tudi za bron ni šlo

Slovenska podprvaka sta nekoliko slabše začela uvodni niz tekme za tretje mesto proti favoriziranima Avstrijcema Alexandru Huberju in Christophu Dresslerju, a sta z dobrimi začetnimi udarci Jakopina tekmeca sredi seta ujela, v izenačeni končnici pa zmagala s 24:22. A nasprotnika sta vrnila z enako mero in prepričljivo, z 21:10, dobila drugi niz. Tudi v tretjem sta že od začetka narekovala ritem, navdušila z dobrimi servisi in igro v obrambi in se zasluženo veselila bronastega odličja. Slavila sta s 15:8.

"Predvsem se je bilo težko zbrati po tekmi z Italijanoma, bila sva energetsko precej iztrošena in v tem se z drugimi ekipami ne moreva primerjati." Foto: Aleš Oblak

"V drugem nizu je prišel super servis z njune strani in posledično najin slab sprejem in čisto sesutje igre. Nisva se uspela spraviti nazaj, porabila sva vse prekinitve, a enostavno nisva več nazaj razvila igre in mislim, da se je zadeva končala že v drugem nizu. Predvsem se je bilo težko zbrati po tekmi z Italijanoma, bila sva energetsko precej iztrošena in v tem se z drugimi ekipami ne moreva primerjati. Počutje je bilo dobro, ampak morda je bila utrujena glava in ni zdržala do konca. Super je bilo spet igrati, dogodek v Ljubljani je tako ali tako nora zadeva. Pozdravljam, da se te stvari ohranjajo in tudi nadgrajujejo, je pa forma taka, kot je, žal še nesestavljena in je še veliko dela," je nastop ocenil Jakopin.

Italijana prvaka

Andrea Abbiati in Tiziano Andreatti sta zmagovalca turnirja, v finalu sta z 2:1 (18, -15, 11) premagala Avstrijca Clemensa Dopplerja in Alexandra Horsta.

Brez Slovenk v boju za odličja, zlato Dankama

Pri dekletih Slovenci svojih predstavnic v boju za odličja nismo imeli, kot zadnji sta se v četrtfinalu poslovili Monika Potokar in Tjaša Kotnik, ki sta morali priznati premoč Latvijkama Anete Namike in Varvari Brailko. Slednji sta v boju za bron izgubili z Belgijkama Sarah Cools in Lisi Van Den Vonder, ki sta si bili boljši z 21:14 in 21:19. Finale sta dobili Danki Clara Windeleff in Line Trans Hansen, ki sta bili prepričljivo, z 2:0, uspešnejši od rojakinj Cecilie Kollner Olsen in Sofie Norager Bisgaard.

