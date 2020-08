Tadej Boženk in Vid Jakopin v polfinalu turnirja v Ljubljani!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vid Jakopin in Tadej Boženk sta se Nejcu Zemljaku in Janu Pokeršniku maščevala za poraz v Kranju. Foto: Aleš Oblak

Tadej Boženk in Vid Jakopin, ki sta pretekli konec tedna v Kranju predala slovensko krono Nejcu Zemljaku in Janu Pokeršniku, sta se v četrtfinalu turnirja svetovne serije FIVB v Ljubljani rojakoma maščevala z 28:26 in 21:18 in se uvrstila v polfinale. Za finale se bosta v nedeljo udarila z boljšim iz obračuna med avstrijsko in italijansko navezo Trummer/Friedl in Abbiati/Andreatta.

"Igrati proti Janu in Nejcu je vedno nek izziv, tekmovalni naboj je zelo visok, ne glede na to, da smo prijatelji že od malih nog. Midva sva si samo želela, da tekme ne predava poceni in se boriti, na koncu pa zmagati," je po tekmi povedal Boženk.

"Na koncu je to le tekma, tekem je ogromno, midva igrava in trenirava na mednarodni sceni in če ne pokažeš tistega, če ne izkoristiš priložnosti, si izpadel iz turnirja. Midva sva vedela, da prihajava na ta turnir s 60, maksimalno 70 odstotki svojih zmožnosti in poskušava izvleči maksimum. V Kranju na državnem prvenstvu sva malo bolj pokazala, kaj znava, tukaj pravega občutka ni bilo," pa je bil razočaran Zemljak.

V moški konkurenci sta v soboto v četrtfinalu nastopila tudi Danijel Pokeršnik in Črt Bošnjak, a sta morala z 12:21 in 18:21 priznati premoč Avstrijcema Alexandru Huberju in Christophu Dresslerju.

Tjaši Kotnik in Moniki Potokar je le malce zmanjkalo. Foto: Grega Valančič / Sportida

Enako velja za Tjašo Jančar in Moniko Potokar, ki sta po jutranji zmagi v repesažu v popoldanskih urah na Kongresnem trgu izgubile četrtfinalni dvoboj in se poslovile od nadaljnjega tekmovanja. Od edinih še preostalih Slovenk na turnirju sta bili boljši Latvijki Varvara Brailko in Anete Namike.

Latvijki sta obračuna za polfinale bolje začeli in prvi niz dobile z 21:17. V drugem sta se najboljši Slovenki prebudili in kljub napeti končnici uspeli izenačiti na 1:1 (21:19). V tretjem nizu sta domačinki popustili, Latvijki pa sta dosegali točko za točko in se na koncu z zmago 15:9 kot prve uvrstile med štiri najboljše.

Slovenske ekipe, ki so s tekmovanjem zaključile v četrtfinalu, so osvojile peto mesto, za nagrado pa bodo prejele 300 evrov.

